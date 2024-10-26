Рулет из тыквенного бисквита: рецепт вкусности для осеннего вечера
Бисквитный рулет с кремом - незабываемая выпечка с нежной текстурой. Но бисквитный рулет можно сделать еще вкуснее, добавив осенний овощ - тыкву.
О том, как готовить бисквитный рулет с тыквой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блоггерки Валерии Велигуры.
Что нужно для рулета с тыквой
Для того чтобы приготовить рулет с тыквой, нужно следующие продукты:
- мука - 120 г
- яйца - 3 шт.
- сливки (жирность 33%) - 100 мл
- тыквенное пюре - 200 г
- крем-сыр - 300 г
- сахар - 140 г
- ванильный сахар - 10 г
- сахарная пудра - 30 г
- соль - щепотка
- растительное масло - 25 мл
- разрыхлитель - 5 г
- апельсиновая цедра - из 2 апельсинов
- специи (гвоздика, мускатный орех, корица, имбирь) - 1 ст. л.
Как готовить рулет с тыквой
Сначала приготовьте тесто для бисквитов. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар и соль. Взбивайте смесь в течение примерно 10 минут, до светлой и пышной пены.
Тогда добавьте масло и тыквенное пюре, которое можно приобрести в магазине или приготовить из запеченной тыквы. Перемешайте ингредиенты, затем просейте в миску муку.
Добавьте разрыхлитель и специи. Натрите цедру и всыпьте половину в бисквитное тесто. Еще раз тщательно вымешайте массу.
Застелите противень пергаментом, равномерно выложите тесто. Выпекайте бисквит в течение 15 минут в разогретой до 180 градусов в духовке. Готовый бисквит нужно сразу завернуть в чистое полотенце и подождать до охлаждения.
Тем временем приготовьте крем для тыквенного рулета. Взбейте крем-сыр или молотый творог вместе с сахарной пудрой, сливками и остальной цедрой.
Готовую сырную массу равномерно выложите на бисквит. Плотно сверните бисквит в рулет, заверните выпечку пищевой пленкой и переставьте в холодильник минимум два часа.
После этого достаньте бисквит из пищевой пленки, присыпьте пищевой пудрой и можно подавать выпечку к столу.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить простую тыквенную закуску сыром.
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