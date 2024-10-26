Рулет из тыквенного бисквита: рецепт вкусности для осеннего вечера

Бисквитный рулет с кремом - незабываемая выпечка с нежной текстурой. Но бисквитный рулет можно сделать еще вкуснее, добавив осенний овощ - тыкву.

О том, как готовить бисквитный рулет с тыквой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блоггерки Валерии Велигуры.

Что нужно для рулета с тыквой

Для того чтобы приготовить рулет с тыквой, нужно следующие продукты:

мука - 120 г

яйца - 3 шт.

сливки (жирность 33%) - 100 мл

тыквенное пюре - 200 г

крем-сыр - 300 г

сахар - 140 г

ванильный сахар - 10 г

сахарная пудра - 30 г

соль - щепотка

растительное масло - 25 мл

разрыхлитель - 5 г

апельсиновая цедра - из 2 апельсинов

специи (гвоздика, мускатный орех, корица, имбирь) - 1 ст. л.

Как готовить рулет с тыквой

Сначала приготовьте тесто для бисквитов. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар и соль. Взбивайте смесь в течение примерно 10 минут, до светлой и пышной пены.

Тогда добавьте масло и тыквенное пюре, которое можно приобрести в магазине или приготовить из запеченной тыквы. Перемешайте ингредиенты, затем просейте в миску муку.

Добавьте разрыхлитель и специи. Натрите цедру и всыпьте половину в бисквитное тесто. Еще раз тщательно вымешайте массу.

Застелите противень пергаментом, равномерно выложите тесто. Выпекайте бисквит в течение 15 минут в разогретой до 180 градусов в духовке. Готовый бисквит нужно сразу завернуть в чистое полотенце и подождать до охлаждения.

Тем временем приготовьте крем для тыквенного рулета. Взбейте крем-сыр или молотый творог вместе с сахарной пудрой, сливками и остальной цедрой.

Готовую сырную массу равномерно выложите на бисквит. Плотно сверните бисквит в рулет, заверните выпечку пищевой пленкой и переставьте в холодильник минимум два часа.

После этого достаньте бисквит из пищевой пленки, присыпьте пищевой пудрой и можно подавать выпечку к столу.