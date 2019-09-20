Руководил "гвардией" Козицына: на Донбассе известный боевик пополнил "200 бригаду" (фото)

В сети сообщили о смерти известного боевика на Донбассе Олега Сперелупа с позывным "Боцман", который примкнул к оккупантам с самого начала российской интервенции. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей Facebook-странице.

Террорист - уроженец России (Петропавловск-Камчатский), но проживал в Украине в Луганске.

Как уточнил известный блогер с ником Necro Mancer в своем Twitter, 57-летний боевик умер от остановки сердца 18 сентября.

Согласно данным на сайте "Миротворец", Сперелуп был подводником, служил на Тихоокеанском и Северном флоте, был капитаном 3-го ранга запаса.

В сети сообщили о смерти известного боевика-"ЛНРовца" Олега Сперелупа с позывным "Боцман" (Фото: myrotvorets.center)

Он работал на кондитерской фабрике "А.В.К.", также был сотрудником отдела службы безопасности одного из банков в Луганске.

С 10 октября 2014 года вступил в бандформирование "батальон "Август".

Перед этим - летом - он рассказывал в одном из интервью росСМИ о намерениях дойти с "ЛНРовцами" до Львова.

В то время "Боцман" являлся представителем "штаба" НВФ "Войска Донского", был одним из руководителей "Казачьей гвардии" боевика-россиянина Николая Козицына. Сперелуп дружил также с одиозным "казаком" Бабаем.

Как сообщалось ранее, недавно один из российских наемников слил в сеть фото кадровых военных РФ, которые воюют против Украины на оккупированных территориях на Донбассе.

Также мы писали о том, что на Донбассе ликвидировали еще одного боевика, которого "ДНРовцы" называли "легендой", также он известен по позывному "Смс".