Керував "гвардією" Козіцина: на Донбасі відомий бойовик поповнив "200 бригаду" (фото)

У мережі повідомили про смерть відомого бойовика на Донбасі Олега Сперелупа з позивним "Боцман", який примкнув до окупантів від самого початку російської інтервенції. Про це в п'ятницю, 20 вересня, повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй Facebook-сторінці.

Терорист - уродженець Росії (Петропавловськ-Камчатський), але проживав в Україні в Луганську.

Як уточнив відомий блогер з ніком Necro Mancer у своєму Twitter, 57-річний бойовик помер від зупинки серця 18 вересня.

Згідно з даними на сайті "Миротворець", Сперелуп був підводником, служив на Тихоокеанському і Північному флоті, був капітаном 3-го рангу запасу.

В мережі повідомили про смерть відомого бойовика-"ЛНРівця" Олега Сперелупа з позивним "Боцман" (Фото: myrotvorets.center)

Він працював на кондитерській фабриці "А.В.К.", також був співробітником відділу служби безпеки одного з банків в Луганську.

З 10 жовтня 2014 року вступив до бандформування "батальйон "Август".

Перед цим - влітку - він розповідав у одному з інтерв'ю росЗМІ про наміри дійти з "ЛНРівцями" до Львова.

В той час "Боцман" був представником "штабу" НВФ "Війська Донського", був одним з керівників "Козацької гвардії" бойовика-росіянина Миколи Козіцина. Сперелуп дружив також з одіозним "козаком" Бабаєм.

Як повідомлялося раніше, нещодавно один з російських найманців злив у мережу фото кадрових військових РФ, які воюють проти України на окупованих територіях на Донбасі.

Також ми писали про те, що на Донбасі ліквідували ще одного бойовика, якого "ДНРівці" називали "легендою", також він відомий за позивним "Смс".