"Руки тремтять": Дружина Павліка поділилася результатами генетичного аналізу 3-річного сина

Дружина Віктора Павліка, блогерка та підприємиця Катерина Репяхова, яка всерйоз задумалася про другу вагітність, розповіла у мережі про результати генетичного тестування 3-річного сина Михайла.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Stories, опубліковані в її Instagram.
Як відомо, у сина співака затримка мовного розвитку, і блогерка ділиться в мережі всіма етапами корекційної роботи, які вона проходить з дитиною, а також обстеженнями.
Нещодавно сім'я вирішила зробити генетичний аналіз. Це необхідно, щоб унеможливити спадковість.
"Прийшов результат. Руки тремтять", - підписала одну зі Stories Репяхова.
Проте одразу отримати коментар фахівця дружині Павліка не вдалося - в одній із клінік їй запропонували записатися аж на 23 вересня. Один із користувачів мережі запропонував їй самостійно "погуглити" результати, проте вона зазначила, що там нічого не зрозуміло.
"Купу всього написано. Я одразу ж до лікаря, а мені кажуть, що найближча дата консультації 23.09. А як дожити до 23.09?" - зазначила Катерина.
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Однак одна з неврологів, до яких уже зверталася зіркова сім'я, все ж таки прокоментувала результати: "На основі даних екземного секвенування спадкового захворювання немає".
Потім вона додала, що під час вагітності все ж таки відбулися зміни в гені, які призвели до затримки психомовного розвитку Михайла.
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Нагадаємо, за останній рік Катерина Репяхова відвідала кількох фахівців в Україні та за кордоном, щоб зрозуміти причину затримки мовлення у дитини. До речі, лише МРТ розшифровували 6 разів.
Нещодавно з'ясувалося, що причиною могла стати хвороба під час вагітності. Репяхова зазначила, що вона безсимптомно перенесла чи то ковід, чи іншу інфекцію.
Раніше дружина Віктора Павліка відверто розповіла про секс зі співаком.
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