"Руки дрожат": Жена Павлика поделилась результатами генетического анализа 3-летнего сына

Как известно, у сына певца задержка речевого развития, и блогерша делится в сети всеми этапами коррекционной работы, которые она проходит с ребенком, а также обследованиями.

Недавно семья решила сделать также генетический анализ. Это необходимо, чтобы исключить наследственность.

"Пришел результат. Руки дрожат", - подписала одну из Stories Репяхова.

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Однако сразу же получить комментарий специалиста супруге Павлика не удалось - в одной из клиник ей предложили записаться аж на 23 сентября. Один из пользователей сети предложил ей самостоятельно "погуглить" результаты, однако она отметила, что там ничего не понятно.

"Много всего написано. Я сразу же к врачу, а мне говорят, что ближайшая дата консультации 23.09. А как дожить до 23.09?" - отметила Екатерина.

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Однако одна из неврологов, к которым уже обращалась звездная семья, все же прокомментировала результаты: "На основе данных экзомного секвенирования наследственного заболевания нет".

Затем она добавила, что во время беременности все же произошли изменения в гене, которые привели к задержке психоречевого развития Михаила.

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Напомним, за последний год Екатерина Репяхова посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину задержки речи у ребенка. К слову, только МРТ расшифровывали 6 раз.

Недавно выяснилось, причиной могла стать болезнь во время беременности. Репяхова отметила, что она бессимптомно перенесла то ли ковид, то ли другую инфекцию.

Екатерина Репяхова с сыном и мужем (фото: instagram.com/repyahovakate)