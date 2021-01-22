Руки могут стать переносчиком многих болезней: что нужно знать обязательно

Руки могут стать источником серьезных болезней (Фото: freepik.com)

Соблюдать гигиену рук очень важно, так как немытые руки могут сильно повредить здоровью. Опасные микроорганизмы могут попадать в тело человека, и он может даже об этом не подозревать.

Как рассказали в Центре общественного здоровья, микробиота кожи у каждого человека чрезвычайно разнообразная. Совокупность микроорганизмов у каждого человека имеет свой набор бактерий, которые сосуществуют с ним и приносят даже пользу. Однако опасными стают те микроорганизмы, которые могут вызвать болезни кожи, ногтей и волос.

Демодекоз – паразитарное заболевание, вызывает подкожный клещ.

Микроспория – грибковое заболевание кожи и волос, которое провоцирует Microsporum canis

Педикулез – паразитарное заболевание кожи, вызывают вши

Кроме того, некоторые микроорганизмы могут не вызывать проблемы с кожей, но они сохраняются на ней и даже размножаются. И тут есть другая опасность – они могут с кожи переносится на любые другие объекты и становится угрозой для других людей.

Так бывает при таких заболеваниях:

Сальмонелла или кишечная палочка – попадают в организм с пищей и могут вызвать острую кишечную инфекцию

Золотистый стафилококк – передается при контакте и использует на коже микротрещинки и ссадины, чтобы попасть в организм. Может вызывать поражение кожи, фурункулы, подкожные абсцессы и при попадании в кровь может спровоцировать остеомиелит, менингит, сепсис.

SARS-CoV-2 – попадает на руки, оттуда на слизистую глаз или носа и вызывает коронавирус. Также на руках этот вирус можно передать другому человеку.

Как отмечают специалисты, перечень опасных болезней очень большой, но самое важное, что можно сделать – это часто мыть руки с мылом или использовать антисептики с содержанием спирта.

Важные правила:

Мыть руки перед едой

После посещения туалета

После прихода с улицы

Когда руки визуально грязные

Перед и после надевания средств индивидуальной защиты – маска или респиратор

Выбирайте жидкое мыло, а не кусковое

Намыливайте поверхность рук полностью

Уделяйте внимание внешней поверхности ладоней, промежуткам между пальцами, подушечкам пальцев и большим пальцам

Мойте руки не менее 40 секунд

Используйте одноразовые бумажные полотенца или индивидуальные тканевые (электросушилки дают завихрение воздуха, в котором могут быть грязные частицы)

Кран закрывайте использованным бумажным полотенцем.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали главную опасность мутирующего коронавируса.

А также рассказывали о том, что ученые сделали новое заявление о передаче COVID-19 и социальной дистанции.