Руки можуть стати переносником багатьох хвороб: що потрібно знати обов'язково

Дотримуватися гігієни рук дуже важливо, оскільки немиті руки можуть сильно зашкодити здоров'ю. Небезпечні мікроорганізми можуть потрапляти в тіло людини, і вона може навіть про це не підозрювати.
Як розповіли в Центрі громадського здоров'я, мікробіота шкіри у кожної людини надзвичайно різноманітна. Сукупність мікроорганізмів у кожної людини має свій набір бактерій, які співіснують з ним і приносять навіть користь. Однак небезпечними стають ті мікроорганізми, які можуть викликати хвороби шкіри, нігтів і волосся.
Демодекоз – паразитарне захворювання, що викликає підшкірний кліщ.
Мікроспорія – грибкове захворювання шкіри та волосся, яке провокує Microsporum canis
Педикульоз – паразитарне захворювання шкіри, викликають воші
Крім того, деякі мікроорганізми можуть не викликати проблеми зі шкірою, але вони зберігаються на ній та навіть розмножуються. І тут є інша небезпека – вони можуть зі шкіри переноситься на будь-які інші об'єкти й стають загрозою для інших людей.
Так буває при таких захворюваннях:
Сальмонела або кишкова паличка – потрапляють в організм з їжею і можуть викликати гостру кишкову інфекцію
Золотистий стафілокок – передається при контакті та використовує на шкірі мікротріщинки та садна, щоб потрапити в організм. Може викликати ураження шкіри, фурункули, підшкірні абсцеси й при попаданні в кров може спровокувати остеомієліт, менінгіт, сепсис.
SARS-CoV-2 – потрапляє на руки, звідти на слизову очей чи носа і викликає коронавірус. Також на руках цей вірус можна передати іншій людині.
Як відзначають фахівці, перелік небезпечних хвороб дуже великий, але найважливіше, що можна зробити – це часто мити руки з милом або використовувати антисептики з вмістом спирту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали головну небезпеку мутуючого коронавірусу.
А також розповідали про те, що вчені зробили нову заяву про передачу COVID-19 і соціальну дистанцію.
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