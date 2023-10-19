UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Руки будуть цілими. Рецепт найніжніших дерунів, які готуються на "раз-два"

Фото: Деруни з картоплі (facebook.com/mironenko.academy)
Автор: Styler

Деруни - це страва, яку люблять багато українців. Її можна приготувати, не здираючи рук і не витративши багато часу.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію кулінара Олени Мироненко у Facebook.

Вам знадобиться

  • 700 грамів картоплі
  • 2 яйця
  • 60 грамів борошна
  • 30 грамів вершкового масла
  • сіль

Як приготувати деруни

Візьміть картоплю середнього розміру, помийте її, залийте водою і поставте в каструлю на вогонь. Після кипіння варіть приблизно 10 хвилин. Тобто, щоб вона ще не була повністю готова. Залийте холодною водою, залиште на 5 хвилин.

Почистіть картоплю від шкірки і натріть на дрібну терку. Додайте яйця, сіль, вершкове масло в суміш.

Добре перемішайте і підсмажуйте на олії з кожного боку до півтори хвилини. Подавайте зі сметаною чи в ідеалі з грибами.

 

Раніше ми розповідали, як приготувати найпростішу піцу вдома за рецептом Клопотенка.

А також писали про перевірений рецепт скумбрії з овочами.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт рікЗдорове харчування