Руки будуть цілими. Рецепт найніжніших дерунів, які готуються на "раз-два"

Вам знадобиться

700 грамів картоплі

2 яйця

60 грамів борошна

30 грамів вершкового масла

сіль

Як приготувати деруни

Візьміть картоплю середнього розміру, помийте її, залийте водою і поставте в каструлю на вогонь. Після кипіння варіть приблизно 10 хвилин. Тобто, щоб вона ще не була повністю готова. Залийте холодною водою, залиште на 5 хвилин.

Почистіть картоплю від шкірки і натріть на дрібну терку. Додайте яйця, сіль, вершкове масло в суміш.

Добре перемішайте і підсмажуйте на олії з кожного боку до півтори хвилини. Подавайте зі сметаною чи в ідеалі з грибами.