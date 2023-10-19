Руки будут целы. Рецепт нежнейших дерунов, которые готовятся на "раз-два"

Деруны - это блюдо, которое обожают многие украинцы. Его можно приготовить, не сдирая рук, и не потратив много времени.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию кулинара Елены Мироненко в Facebook.
Возьмите картофель среднего размера, помойте его, залейте водой и поставьте в кастрюлю на огонь. После кипения варите приблизительно 10 минут. То есть, чтобы он еще не был полностью готов. Залейте прохладной водой, оставьте на 5 минут.
Почистите картофель от кожуры и натрите на мелкую свекольную терку. Добавьте яйца, соль, сливочное масло в смесь.
Хорошо перемешайте и поджаривайте на растительном масле с каждой стороны до полутора минут. Подавайте со сметаной или в идеале с грибами.
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