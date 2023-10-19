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Руки будут целы. Рецепт нежнейших дерунов, которые готовятся на "раз-два"

Фото: Деруны из картофеля (facebook.com/mironenko.academy)
Автор: Styler

Деруны - это блюдо, которое обожают многие украинцы. Его можно приготовить, не сдирая рук, и не потратив много времени.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию кулинара Елены Мироненко в Facebook.

Вам понадобится

  • 700 граммов картошки
  • 2 яйца
  • 60 граммов муки
  • 30 граммов сливочного масла
  • соль

Как приготовить деруны 

Возьмите картофель среднего размера, помойте его, залейте водой и поставьте в кастрюлю на огонь. После кипения варите приблизительно 10 минут. То есть, чтобы он еще не был полностью готов. Залейте прохладной водой, оставьте на 5 минут.

Почистите картофель от кожуры и натрите на мелкую свекольную терку. Добавьте яйца, соль, сливочное масло в смесь.

Хорошо перемешайте и поджаривайте на растительном масле с каждой стороны до полутора минут. Подавайте со сметаной или в идеале с грибами.

 

Раньше мы рассказывали, как приготовить простейшую пиццу дома по рецепту Клопотенко.

А также писали о проверенном рецепте скумбрии с овощами.

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