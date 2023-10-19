Руки будуть цілими. Рецепт найніжніших дерунів, які готуються на "раз-два"
Деруни - це страва, яку люблять багато українців. Її можна приготувати, не здираючи рук і не витративши багато часу.
Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію кулінара Олени Мироненко у Facebook.
Вам знадобиться
- 700 грамів картоплі
- 2 яйця
- 60 грамів борошна
- 30 грамів вершкового масла
- сіль
Як приготувати деруни
Візьміть картоплю середнього розміру, помийте її, залийте водою і поставте в каструлю на вогонь. Після кипіння варіть приблизно 10 хвилин. Тобто, щоб вона ще не була повністю готова. Залийте холодною водою, залиште на 5 хвилин.
Почистіть картоплю від шкірки і натріть на дрібну терку. Додайте яйця, сіль, вершкове масло в суміш.
Добре перемішайте і підсмажуйте на олії з кожного боку до півтори хвилини. Подавайте зі сметаною чи в ідеалі з грибами.
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