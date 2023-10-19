ua en ru
Чт, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Руки будуть цілими. Рецепт найніжніших дерунів, які готуються на "раз-два"

Четвер 19 жовтня 2023 18:32
UA EN RU
Руки будуть цілими. Рецепт найніжніших дерунів, які готуються на "раз-два" Фото: Деруни з картоплі (facebook.com/mironenko.academy)
Автор: Styler

Деруни - це страва, яку люблять багато українців. Її можна приготувати, не здираючи рук і не витративши багато часу.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію кулінара Олени Мироненко у Facebook.

Вам знадобиться

  • 700 грамів картоплі
  • 2 яйця
  • 60 грамів борошна
  • 30 грамів вершкового масла
  • сіль

Як приготувати деруни

Візьміть картоплю середнього розміру, помийте її, залийте водою і поставте в каструлю на вогонь. Після кипіння варіть приблизно 10 хвилин. Тобто, щоб вона ще не була повністю готова. Залийте холодною водою, залиште на 5 хвилин.

Почистіть картоплю від шкірки і натріть на дрібну терку. Додайте яйця, сіль, вершкове масло в суміш.

Добре перемішайте і підсмажуйте на олії з кожного боку до півтори хвилини. Подавайте зі сметаною чи в ідеалі з грибами.

Раніше ми розповідали, як приготувати найпростішу піцу вдома за рецептом Клопотенка.

А також писали про перевірений рецепт скумбрії з овочами.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт рік Здорове харчування