Руки будут целы. Рецепт нежнейших дерунов, которые готовятся на "раз-два"

Деруны - это блюдо, которое обожают многие украинцы. Его можно приготовить, не сдирая рук, и не потратив много времени.

Вам понадобится

700 граммов картошки

2 яйца

60 граммов муки

30 граммов сливочного масла

соль

Как приготовить деруны

Возьмите картофель среднего размера, помойте его, залейте водой и поставьте в кастрюлю на огонь. После кипения варите приблизительно 10 минут. То есть, чтобы он еще не был полностью готов. Залейте прохладной водой, оставьте на 5 минут.

Почистите картофель от кожуры и натрите на мелкую свекольную терку. Добавьте яйца, соль, сливочное масло в смесь.

Хорошо перемешайте и поджаривайте на растительном масле с каждой стороны до полутора минут. Подавайте со сметаной или в идеале с грибами.