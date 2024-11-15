Рукавички і кольорові колготки: Андре Тан назвав найбільш трендові аксесуари на зиму 2024-2025

Андре Тан зазначив, що холодна пора року - не привід відмовлятися від аксесуарів. Саме вони додадуть образу родзинку, завершать його і виділять вас із натовпу.

Рукавички

Перше, що радить дизайнер, це рукавички. У тренді кольорові варіанти, а також об'ємні. Вони можуть бути як самостійним акцентом, так і в тон до сумки чи взуття.

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Декор на сумках

Цікавий тренд на зиму 2025 року - обвіс на сумках. Багато дизайнерів на своїх показах вже продемонстрували такий прийом, це можуть бути прикраси, які вішають на шию, брелоки, ключниці, карабіни з підвісом, шнурки, бантики, шпильки для волосся (особливо крабики).

"Чим об'ємніше і незвичніше, тим крутіше", - наголосив стиліст.

Наприклад, на сумку можна повісити свою улюблену м'яку іграшку.

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Щільні кольорові колготи

Ще один тренд - кольорові колготи у найтрендовіших кольорах: темно-бордовий, смарагдовий, коричневий, хакі, сірий тощо.

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Шарф або палантин у тон до пальта

Також Андре Тан підкреслив, що дуже стильним буде образ із шарфом чи палантином у тон до пальта. Найкраще, щоб аксесуар був із тієї ж тканини, що й верхній одяг.

Його можна фіксувати брошками і робити гарне драпірування.

"Виглядає дуже елегантно", - зазначив Тан.

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Краватка

Дизайнер радить додавати до образів офісні краватки. Їх можна носити навіть зі светрами та лонгслівами.

"У тренді саме кольорові краватки, які можна носити не лише із сорочками, а й із звичайними лонгслівами", - наголосив Андре Тан.

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Хто такий Андре Тан

Андре Тан - український дизайнер та модельєр.

У 1999 році пройшов перший показ одягу Тана. Був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У 2020 році було засновано його торгову марку ANDRE TAN.

Нещодавно Тан розповів про головні тенденції у взуттєвій моді на осінь та зиму 2024-2025. Він порадив модницям носити ботфорти, замшеве взуття, взуття з квадратним носком, байкерські чоботи, черевики-труби та грубі черевики.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)