З чим носити уггі взимку, щоб здивувати всіх: таємниці стильного образу

На календарі - середина листопада, і багато модниць задумалися, яким теплим взуттям та одягом доповнити свій гардероб на зиму 2024-2025. І якщо у вас є класичні чорні чоботи, пригляньте також трендові уггі.

Коли з'явилися уггі

Уггі - це взуття, виготовлене з овчини ворсом всередину і гладкою поверхнею назовні, із синтетичною або гумовою підошвою. На початку 2000-х такі чоботи стали модним трендом та культурним феноменом, вони були у гардеробі всіх світових селебріті.

В останні роки мода на уггі вщухла, а взимку 2022-2023 на піку популярності була нова укорочена модель на широкій платформі. З таким зимовим взуттям можна створити величезну кількість стильних луків та виділитися із сірої маси.

З чим носити уггі взимку

Найпростіше поєднання - базове довге пальто, светр, штани та уггі. Такий образ підійде як для прогулянки, так і для зустрічі в офісі, якщо у вас, звичайно, немає суворого дрес-коду.

Лук з уггами (фото: instagram.com/juliamateian)

Також з бежевими уггами ідеально поєднуються джинси та різні светри. Доповніть образ білими шкарпетками та сумкою-шопером. Зверху можна накинути пальто чи пуховик.

Уггі та блакитні джинси (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Ще один варіант на зиму - коричневі уггі зі спортивним костюмом молочного відтінку.

Варіант у відпустку (фото: instagram.com/chasemarieee)

Можна підібрати модель і на низькій підошві. Носити такі уггі можна зі светрами та широкими джинсами.

Уггі з джинсами (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Також можна створити трендовий образ: широкі штани або джинси, светр, масивний піджак оверсайз та коричневі уггі. Доповніть лук яскравою сумкою та балаклавою, а зверху накиньте пальто.

Уггі та піджак (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

Також моено поекспериментувати та носити уггі зі спідницями. Взимку можна вибрати моделі у довжині міді.

Так, наприклад, українська телеведуча Маша Єфросиніна одягла бежеву водолазку, джинсову спідницю, пальто в клітинку та трендові уггі на платформі.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)