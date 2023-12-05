"Рука допомоги". Хто з українців і на що може отримати від держави понад 100 тисяч

Суть програми

Програма "Рука допомоги" дає можливість непрацюючим працездатним особам з-поміж членів малозабезпеченої сім'ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн для відкриття чи розвитку власного бізнесу.

Ці гроші даються на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.

Фінансова допомога має безготівковий характер.

Основне про програму (інфографіка: Міністерство соціальної політики України)

Умови кредиту

Українець може отримати безвідсотковий кредит від держави для започаткування власної справи строком на три роки.

Повернути допомогу потрібно:

після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (впродовж 30 календарних днів)

достроково, частинами (відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості)

При цьому сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ.

Водночас фінансову допомогу не треба повертати, якщо завдяки їй підприємцем:

сплачено податки, збори та ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої допомоги

у перший рік з дати отримання допомоги працевлаштовано не менше двох осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки (за направленням центру зайнятості)

Декому можна не повертати наданий державою кредит (інфографіка: Міністерство соціальної політики України)

Де отримати гроші

Для отримання грошової допомоги в межах цієї програми необхідно:

звернутися до найближчого центру зайнятості

подати документи до спеціально створеної комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї

Необхідні документи

Людина, яка виявила бажання розпочати підприємницьку діяльність й отримати для цього фінансову допомогу, подає до центру зайнятості:

заяву про надання фінансової допомоги

бізнес-план (розробляється самостійно або у процесі професійного навчання в центрі зайнятості)

довідку про несудимість

Для підтвердження даних про наявність (відсутність) обтяжень рухомого та нерухомого майна подаються витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Хто і як може отримати допомогу (інфографіка: Міністерство соціальної політики України)

Процедура оформлення

Після отримання та реєстрації всіх необхідних документів, центр зайнятості передає їх на розгляд комісії. За результатами її засідання особі надсилають письмове повідомлення про схвалене рішення.

Якщо рішення - позитивне, людині впродовж 30 календарних днів (з дати отримання повідомлення) потрібно створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП).

Після цього між міжрегіональним/регіональним центром зайнятості, центром зайнятості та особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, укладається угода про надання фінансової допомоги.

Для отримання допомоги на закупівлю обладнання й матеріалів людина подає до центру зайнятості:

рахунок-фактуру (рахунок, квитанцію, накладну тощо)

договір, укладений з постачальником (продавцем) обладнання і матеріалів

На підставі зазначених документів міжрегіональний/регіональний центр зайнятості перераховує кошти для закупівлі обладнання та матеріалів на розрахунковий рахунок постачальника (продавця).

Подальші кроки для отримання грошей (інфографіка: Міністерство соціальної політики України)