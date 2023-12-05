"Рука допомоги". Хто з українців і на що може отримати від держави понад 100 тисяч

На тлі повномасштабного вторгнення РФ велика кількість родин в Україні втратили житло, роботу й заощадження. З метою ефективної підтримки осіб, які опинились у скрутних життєвих обставинах, урядовці перезапустили розроблену раніше програму "Рука допомоги", спрямовану на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що українцям потрібно знати про цю програму та як нею скористатись.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Урядовий портал, Міністерство соціальної політики України.
Програма "Рука допомоги" дає можливість непрацюючим працездатним особам з-поміж членів малозабезпеченої сім'ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн для відкриття чи розвитку власного бізнесу.
Ці гроші даються на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.
Фінансова допомога має безготівковий характер.
Основне про програму (інфографіка: Міністерство соціальної політики України)
Українець може отримати безвідсотковий кредит від держави для започаткування власної справи строком на три роки.
Повернути допомогу потрібно:
При цьому сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ.
Водночас фінансову допомогу не треба повертати, якщо завдяки їй підприємцем:
Декому можна не повертати наданий державою кредит (інфографіка: Міністерство соціальної політики України)
Для отримання грошової допомоги в межах цієї програми необхідно:
Людина, яка виявила бажання розпочати підприємницьку діяльність й отримати для цього фінансову допомогу, подає до центру зайнятості:
Для підтвердження даних про наявність (відсутність) обтяжень рухомого та нерухомого майна подаються витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Хто і як може отримати допомогу (інфографіка: Міністерство соціальної політики України)
Після отримання та реєстрації всіх необхідних документів, центр зайнятості передає їх на розгляд комісії. За результатами її засідання особі надсилають письмове повідомлення про схвалене рішення.
Якщо рішення - позитивне, людині впродовж 30 календарних днів (з дати отримання повідомлення) потрібно створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП).
Після цього між міжрегіональним/регіональним центром зайнятості, центром зайнятості та особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, укладається угода про надання фінансової допомоги.
Для отримання допомоги на закупівлю обладнання й матеріалів людина подає до центру зайнятості:
На підставі зазначених документів міжрегіональний/регіональний центр зайнятості перераховує кошти для закупівлі обладнання та матеріалів на розрахунковий рахунок постачальника (продавця).
Подальші кроки для отримання грошей (інфографіка: Міністерство соціальної політики України)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українки можуть отримати по 3000 доларів - кому саме дадуть гроші.
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