Українки можуть отримати по 3 000 доларів: кому саме дадуть гроші

В Україні запустилася освітньо-грантова програма “Початок”, яка допоможе жінкам здобути необхідні бізнес-знання, отримати менторську, ментальну та фінансову підтримку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram -акаунті "Дія.Бізнес".

Яку допомогу можуть отримати українки

Учасниці програми отримають доступ до інтенсивних навчальних сесій, персонального менторського супроводу й можливості взаємодії з експертами та колегами.

Після закінчення програми їх очікує подальша підтримка й можливості для співпраці.

200 учасниць програми залучать по 3 000 доларів, ще дві фіналістки проєкту додатково отримають по 5 000 доларів за представлення своїх бізнес-проєктів.

А ще учасниць проекту чекає менторство експертів і консультації з ментального здоров'я.

Програма "Початок" відкрита для стартапів у різних галузях, включно з технологіями, екологією, медіа та іншими. Критерії відбору базуються на потенціалі інновацій та готовності до розвитку.

Хто може взяти участь

Ініціатори проекту закликають брати участь у програмі активних підприємиць, початківців, а також ВПО, які були змушені змінити місце проживання через активні бойові дії в регіоні.

"Час користуватися можливістю та реалізовувати власні ідеї", - закликають у "Дія.Бізнес".

Подати заявку на участь можна до 30 листопада за посиланням.

Зауважимо, що для участі в освітньо-грантовій програмі учасниці повинні відповідати таким критеріям:

Бізнес-ідея : учасниці повинні представити якісну бізнес-ідею або проєкт, який вони планують розвивати або запустити

: учасниці повинні представити якісну бізнес-ідею або проєкт, який вони планують розвивати або запустити Соціальний вплив : перевагу віддаватимуть проєктам, які мають потенціал позитивного впливу на громадськість або розвиток регіону

: перевагу віддаватимуть проєктам, які мають потенціал позитивного впливу на громадськість або розвиток регіону Економічний потенціал : кандидатки повинні мати потенціал забезпечити стабільний економічний внесок через свій бізнес або підприємницький проєкт

: кандидатки повинні мати потенціал забезпечити стабільний економічний внесок через свій бізнес або підприємницький проєкт Регіональна репрезентація: врахування географічного розподілу учасниць для забезпечення рівних можливостей представникам різних регіонів

Додамо, що освітньо-грантову програму втілює мережа центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес" за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine (ООН Жінки в Україні) та Уряду Японії.