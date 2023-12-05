"Рука помощи". Кто из украинцев и на что может получить от государства более 100 тысяч

Суть программы

Программа "Рука помощи" дает возможность неработающим трудоспособным лицам из членов малообеспеченной семьи получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса.

Эти деньги предоставляются на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.

Финансовая помощь носит безналичный характер.

Основное о программе (инфографика: Министерство социальной политики Украины)

Условия кредита

Украинец может получить беспроцентный кредит от государства для открытия собственного дела сроком на три года.

Вернуть помощь нужно:

по истечении трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней)

досрочно, по частям (в соответствии с графиком, согласованным центром занятости)

При этом возвращаемая сумма финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

В то же время, финансовую помощь не нужно возвращать, если благодаря ей предпринимателем:

уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму оказанной помощи

в первый год с даты получения пособия трудоустроено не менее двух человек из малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года (по направлению центра занятости)

Некоторым можно не возвращать предоставленный государством кредит (инфографика: Министерство социальной политики Украины)

Где получить деньги

Для получения денежной помощи в рамках этой программы необходимо:

обратиться в ближайший центр занятости

подать документы в специально созданную комиссию по вопросам предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи

Необходимые документы

Человек, изъявивший желание начать предпринимательскую деятельность и получить для этого финансовую помощь, подает в центр занятости:

заявление о предоставлении финансовой помощи

бизнес-план (разрабатывается самостоятельно или в процессе профессионального обучения в центре занятости)

справку о несудимости

Для подтверждения данных о наличии (отсутствии) обременений движимого и недвижимого имущества подаются выписки из Государственного реестра обременений движимого имущества, информация из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество.

Кто и как может получить помощь (инфографика: Министерство социальной политики Украины)

Процедура оформления

После получения и регистрации всех необходимых документов центр занятости передает их на рассмотрение комиссии. По результатам его заседания лицу присылают письменное уведомление о принятом решении.

Если решение - положительное, человеку в течение 30 календарных дней (с даты получения уведомления) нужно создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

После этого между межрегиональным/региональным центром занятости, центром занятости и лицом, изъявившим желание осуществлять предпринимательскую деятельность, заключается соглашение о предоставлении финансовой помощи.

Для получения помощи на закупку оборудования и материалов человек подает в центр занятости:

счет-фактуру (счет, квитанцию, накладную и т.п.)

договор, заключенный с поставщиком (продавцом) оборудования и материалов

На основании указанных документов, межрегиональный/региональный центр занятости перечисляет средства для закупки оборудования и материалов на расчетный счет поставщика (продавца).

Дальнейшие шаги по получению денег (инфографика: Министерство социальной политики Украины)