Без рук і торкань. Apple тестує управління iPhone за допомогою мозку

Компанія Apple анонсувала масштабне оновлення функцій доступності, яке з'явиться на пристроях уже цього року. Серед новинок - проривна технологія управління iPhone за допомогою думок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Apple 9to5Mac .

Apple активно працює над інтерфейсом, який дасть змогу користувачам взаємодіяти з iPhone, iPad, Mac і гарнітурою Vision Pro через мозкову активність.

У цьому напрямку компанія співпрацює зі стартапом Synchron, який розробив унікальний пристрій Stentrode - імплант у вигляді стента, що впроваджується у вену на поверхні моторної кори головного мозку. З його допомогою можна зчитувати нейросигнали і передавати команди на пристрої Apple. З 2019 року такий імплант уже отримали 10 осіб.

Особливість Stentrode у тому, що його встановлюють із мінімальним хірургічним втручанням - через яремну вену (група судин на шиї), без необхідності відкритого втручання в мозок. Завдяки цьому розробка має перспективи для масового застосування, особливо серед людей з неврологічними захворюваннями, такими як БАС (бічний аміотрофічний склероз).

Хоча технологія все ще перебуває на ранньому етапі розвитку і поки що не підтримує, наприклад, переміщення курсору, Apple вже готує підтримку нейроінтерфейсів в iOS 19 і visionOS 3. Нові протоколи дадуть змогу користувачам з такими пристроями керувати технікою повністю без фізичного контакту.

Крім того, в iOS 19 з'явиться поліпшена функція Personal Voice, орієнтована на людей з ризиком втрати мови. Якщо раніше для створення персонального голосу потрібно було вимовити 150 фраз, тепер буде достатньо всього 10. Обробка займе менше хвилини, а звучання стане більш природним.