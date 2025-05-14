Без рук и касаний. Apple тестирует управление iPhone с помощью мозга

Компания Apple анонсировала масштабное обновление функций доступности, которое появится на устройствах уже в этом году. В числе новинок - прорывная технология управления iPhone с помощью мыслей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Apple активно работает над интерфейсом, который позволит пользователям взаимодействовать с iPhone, iPad, Mac и гарнитурой Vision Pro через мозговую активность.

В этом направлении компания сотрудничает со стартапом Synchron, разработавшим уникальное устройство Stentrode - имплант в виде стента, который внедряется в вену на поверхности моторной коры головного мозга. С его помощью можно считывать нейросигналы и передавать команды на устройства Apple. С 2019 года такой имплант уже получили 10 человек.

Особенность Stentrode в том, что он устанавливается с минимальным хирургическим вмешательством - через яремную вену (группа сосудов на шее), без необходимости открытого вмешательства в мозг. Благодаря этому разработка имеет перспективы для массового применения, особенно среди людей с неврологическими заболеваниями, такими как БАС (боковой амиотрофический склероз).

Хотя технология все еще находится на раннем этапе развития и пока не поддерживает, к примеру, перемещение курсора, Apple уже готовит поддержку нейроинтерфейсов в iOS 19 и visionOS 3. Новые протоколы позволят пользователям с такими устройствами управлять техникой полностью без физического контакта.

Кроме того, в iOS 19 появится улучшенная функция Personal Voice, ориентированная на людей с риском утраты речи. Если ранее для создания персонального голоса требовалось произнести 150 фраз, теперь будет достаточно всего 10. Обработка займет меньше минуты, а звучание станет более естественным.