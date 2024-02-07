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"Руда, аж вогняна". У Чорнобилі показали хижака, який не маскується на зиму

В Чорнобилі показали лисицю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Зима в Україні продовжується, а звірі на Поліссі відчувають себе дуже комфортно та затишно. Так, одну з представниць хижаків показали в Чорнобильському заповіднику. Мова йде про лисицю.

Про це розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку заповідника.

Що відомо про руду лисицю

На фоні білого снігу лисяча шуба виглядає особливо яскравою.

"Руда, аж вогняна. Незважаючи на те, що в лисиці - чимало ворогів (ті ж вовки чи рисі), ця хижачка не маскується на зиму. Навпаки, її шерсть стає густішою, більш пухнастою і соковито рудою з білими плямами та темними "шкарпетками". Чим не вогник на фоні холодної сірості?" - сказано у повідомленні.

В Чорнобилі показали лисицю (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Подібно до вовка, лисиця належить до моногамних тварин, що розмножуються лише один раз на рік. Тічка в неї починається з грудня до лютого, і продовжується у кожної самиці лише кілька днів. Час гону та його ефективність залежать від погоди та вгодованості звірів. Бувають роки, коли до 60 % самиць лишаються без потомства.

З органів чуття у лисиці найрозвиненішими є нюх та слух; зір у тварини негострий через це, наприклад, лисиця може дуже близько підійти до непорушно сидячої або стоячої людини з підвітряного боку.

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Чорнобильтварини