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"Рыжая, аж огненная". В Чернобыле показали хищника, который не маскируется на зиму

В Чернобыле показали лису (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Зима в Украине продолжается, а звери на Полесье чувствуют себя очень комфортно и уютно. Так, одну из представительниц хищников показали в Чернобыльском заповеднике. Речь идет о лисе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу заповедника.

Что известно о рыжей лисе

На фоне белого снега лисья шуба выглядит особенно яркой.

"Рыжая, аж огненная. Несмотря на то, что у лисы - немало врагов (те же волки или рыси), эта хищница не маскируется на зиму. Напротив, ее шерсть становится гуще, более пушистой и сочно рыжей с белыми пятнами и темными" ". Чем не огонек на фоне холодной серости?" - говорится в сообщении.

В Чернобыле показали лису (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Подобно волку, лиса относится к моногамным животным, размножающимся только один раз в год. Течка у нее начинается с декабря по февраль, и продолжается у каждой самки всего несколько дней. Время гона и его эффективность зависит от погоды и упитанности зверей. Бывают годы, когда до 60% самок остаются без потомства.

Из органов чувств у лисы наиболее развиты обоняние и слух; зрение у животного неострое из-за этого, например, лиса может очень близко подойти к неподвижно сидящему или стоящему человеку с подветренной стороны.

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Чернобыльтварини