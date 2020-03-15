Ручная кладь в самолетах: что категорически нельзя брать с собой в путешествия

Авиакомпании Украины имеют собственные правила перевозки ручной клади, но в целом есть основные требования к тем предметам, которые можно и нельзя брать с собой на борт. В авиакомпании МАУ рассказали, как изменились правила перевозки ручной клади.

Размеры ручной клади

Размеры ручной клади в самолетах МАУ должны не превышать 7 и 5 кг. Для 7 кг параметры должны быть такими: высота - 40 см, длина -55 см, ширина -20 см. Для клади в 5 кг: высота -30 см, длина – 30 см, ширина -10 см.

Нормы ручной клади обычно указаны в тарификации билетов. В тарифе Economy Standart обычно одно-два места для багажа и два места для ручной клади – на 7 и 5 кг. В бизнес-классе можно провезти и 12 кг, но размеры такой клади должны быть с такими же параметрами, как и у клади весом в 7 кг.

Для тех, кому нужно перевезти больше багажа, есть дополнительная платная услуга – еще одно место до 5 кг можно купить за 15 евро.

Бесплатно на борт можно взять одну единицу сезонной одежды и зонтик. Также пассажиру разрешат взять на борт трость, костыли или ходунки.

В путешествие с ребенком до двух лет авиакомпания разрешает брать ручную кладь до 5 кг, в которую можно поместить необходимые вещи: питание, игрушки, одежду, предметы гигиены.

Что можно и нельзя брать на борт самолета

Техника. Смартфон, ноутбук, планшет или фотоаппарат – можно, а крупногабаритную технику придется сдать в багаж.

Еда. Твердую еду можно взять на борт самолета, а вот воду, йогурт, масло или мягкий сыр – только в емкостях до 10 мл. После досмотра можно будет набрать в пустую бутылочку воду из фонтанчика.

Предметы личной гигиены. Влажные салфетки, зубная щетка, расческа, гели в емкостях до 100 мл – можно. Также не запрещено брать в самолет бритвенные станки, электробритву.

Первая помощь. Особых ограничений в медикаментах нет.

Алкоголь. На борт самолета можно взять только алкоголь, который куплен в дьюти-фри и имеет запечатанный пакет и чек.

Музыкальные инструменты. На борт можно взять с собой только те, которые помещаются на багажной полке.

Острые предметы, спортивное снаряжение, рабочие инструменты, оружие, средства передвижения на литиево-ионных аккумуляторах и легковоспламеняющиеся предметы придется сдавать в багаж.