Ручка с сюрпризом: в Киеве на избирательном участке вспыхнул скандал (видео)

На выборах президента Украины в Киеве на участке произошел странный инцидент
Выборы президента Украины 31 марта ознаменовались очередным скандалом - на одном из избирательных участков в Киеве в Днепровском районе у работницы комиссии обнаружили ручку с чернилами, которые исчезают. Об инциденте сообщили в паблике "EuroMaydan" на странице в соцсети Facebook.
Также в сети опубликовано соответствующее видео.
По словам работниц комиссии на 417 избирательном участке, ручку с сюрпризом им подкинули неизвестные. Якобы кто-то положил ее на стол.
Фото: скриншот с видео (facebook.com/EuroMaydan)
Как видно на ролике, на участке в связи с "чудо-ручкой" вспыхнул скандал.
"На кого работаете?" - спрашивают возмущенные граждане у членов избирательной комиссии. Те заверили, что это провокация и у них свои нормальные ручки, а "липовую" им подбросили.
Активисты решили вызвать следственно-оперативную группу и составить протокол. Сообщается что есть две женщины-заявительницы.
Видео: facebook.com/EuroMaydan
В комментариях к видео пользователи сети отмечают, что это наверняка провокация. Также некоторые юзеры в шутку пишут, что это "знаменитые ручки" экс-президента Виктора Януковича.
Напомним, что 31 марта в Печерском районе Киева возле здания Центральной избирательной комиссии собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения. Сообщается, что якобы они наблюдают за порядком.
Как сообщалось ранее, в день выборов президента Украины 31 марта национальный экзит-пол проходит без эксцессов.
В то же время, по состоянию на 19:00 к уполномоченному по правам человека Верховной Рады поступило 702 обращений о нарушении прав избирателей.