Ручка с сюрпризом: в Киеве на избирательном участке вспыхнул скандал (видео)

Выборы президента Украины 31 марта ознаменовались очередным скандалом - на одном из избирательных участков в Киеве в Днепровском районе у работницы комиссии обнаружили ручку с чернилами, которые исчезают. Об инциденте сообщили в паблике "EuroMaydan" на странице в соцсети Facebook.

Также в сети опубликовано соответствующее видео.

По словам работниц комиссии на 417 избирательном участке, ручку с сюрпризом им подкинули неизвестные. Якобы кто-то положил ее на стол.

Фото: скриншот с видео (facebook.com/EuroMaydan)

Как видно на ролике, на участке в связи с "чудо-ручкой" вспыхнул скандал.

"На кого работаете?" - спрашивают возмущенные граждане у членов избирательной комиссии. Те заверили, что это провокация и у них свои нормальные ручки, а "липовую" им подбросили.

Активисты решили вызвать следственно-оперативную группу и составить протокол. Сообщается что есть две женщины-заявительницы.

Видео: facebook.com/EuroMaydan

В комментариях к видео пользователи сети отмечают, что это наверняка провокация. Также некоторые юзеры в шутку пишут, что это "знаменитые ручки" экс-президента Виктора Януковича.

"100% провокация. Пришли су*и со своей ручкой и сознательно спровоцировали конфликт. Подумайте, какой дурак возвращается к столу комиссии и перепроверяет то, что он подписал? Да никто и никогда, потому что потребности такой нет!"

"Не понимаю смысла исчезновения подписей... тогда не сойдется количество зарегистрированных избирателей на участке выданным бюллетенями. Членам комиссии это явно не на руку. Если бы исчезали галочки в бюллетенях - это ясно, а в данном случае странно";

"Там же должны быть камеры наблюдения. Если они есть, то можно определить, чья это была ручка";

"Свои ручки берите и никому "нервы" не делайте"...

Напомним, что 31 марта в Печерском районе Киева возле здания Центральной избирательной комиссии собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения. Сообщается, что якобы они наблюдают за порядком.

Как сообщалось ранее, в день выборов президента Украины 31 марта национальный экзит-пол проходит без эксцессов.

В то же время, по состоянию на 19:00 к уполномоченному по правам человека Верховной Рады поступило 702 обращений о нарушении прав избирателей.