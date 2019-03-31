Ручка з сюрпризом: у Києві на виборчій дільниці спалахнув скандал (відео)

На виборах президента України у Києві на дільниці стався дивний інцидент
Вибори президента України 31 березня ознаменувався черговим скандалом - на одній з виборчих дільниць у Києві в Дніпровському районі у працівниці комісії виявили ручку із чорнилами, які зникають. Про інцидент повідомили у пабліку "EuroMaydan" на сторінці в соцмережі Facebook.
Також в мережі опубліковано відповідне відео.
За словами працівниць комісії на 417 виборчій дільниці, ручку із сюрпризом їм підкинули невідомі. Нібито хтось поклав її на стіл.
Фото: скріншот з відео (facebook.com/EuroMaydan)
Як видно на ролику, на дільниці через "диво-ручку" спалахнув скандал.
"На кого працюєте?" - запитують обурені громадяни у членів виборчої комісії. Ті запевнили, що це провокація і у них свої нормальні ручки, а "липову" їм підкинули.
Активісти вирішили викликати слідчо-оперативну групу і скласти протокол. Повідомляється що є дві жінки-заявниці.
Відео: facebook.com/EuroMaydan
У коментарях до відео користувачі мережі відзначають, що це напевно провокація. Також деякі юзери жартома пишуть, що це "знамениті ручки" екс-президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, що 31 березня в Печерському районі Києва біля будівлі Центральної виборчої комісії зібралося велика кількість молодих людей спортивної статури. Повідомляється, що нібито вони спостерігають за порядком.
Як повідомлялось раніше, у день виборів президента України 31 березня національний екзит-пол проходить без ексцесів.
У той же час, станом на 19:00 до уповноваженому з прав людини Верховної Ради надійшло 702 звернень про порушення прав виборців.