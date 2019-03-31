Ручка з сюрпризом: у Києві на виборчій дільниці спалахнув скандал (відео)

Вибори президента України 31 березня ознаменувався черговим скандалом - на одній з виборчих дільниць у Києві в Дніпровському районі у працівниці комісії виявили ручку із чорнилами, які зникають. Про інцидент повідомили у пабліку "EuroMaydan" на сторінці в соцмережі Facebook.

Також в мережі опубліковано відповідне відео.

За словами працівниць комісії на 417 виборчій дільниці, ручку із сюрпризом їм підкинули невідомі. Нібито хтось поклав її на стіл.

Фото: скріншот з відео (facebook.com/EuroMaydan)

Як видно на ролику, на дільниці через "диво-ручку" спалахнув скандал.

"На кого працюєте?" - запитують обурені громадяни у членів виборчої комісії. Ті запевнили, що це провокація і у них свої нормальні ручки, а "липову" їм підкинули.

Активісти вирішили викликати слідчо-оперативну групу і скласти протокол. Повідомляється що є дві жінки-заявниці.

Відео: facebook.com/EuroMaydan

У коментарях до відео користувачі мережі відзначають, що це напевно провокація. Також деякі юзери жартома пишуть, що це "знамениті ручки" екс-президента Віктора Януковича.

"100% провокація. Прийшли су*і зі своєю ручкою і свідомо спровокували конфлікт. Подумайте, який дурень повертається до столу комісії і перевіряє ще раз те, що він підписав? Та ніхто і ніколи, тому що потреби такої немає!"

"Не розумію сенсу зникнення підписів... тоді не зійдеться кількість зареєстрованих виборців на дільниці виданими бюлетенями. Членам комісії це явно не на руку. Якщо б зникали галочки в бюлетенях - це ясно, а в даному випадку дивно";

"Там же повинні бути камери спостереження. Якщо вони є, то можна визначити, чия це була ручка";

"Свої ручки беріть і нікому нерви не псуйте"...

Нагадаємо, що 31 березня в Печерському районі Києва біля будівлі Центральної виборчої комісії зібралося велика кількість молодих людей спортивної статури. Повідомляється, що нібито вони спостерігають за порядком.

Як повідомлялось раніше, у день виборів президента України 31 березня національний екзит-пол проходить без ексцесів.

У той же час, станом на 19:00 до уповноваженому з прав людини Верховної Ради надійшло 702 звернень про порушення прав виборців.