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Организаторы Национального экзит-пола рассказали о ходе опроса

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 19:54
Организаторы Национального экзит-пола рассказали о ходе опроса
Фото: Ирина Бекешнкина (РБК-Украина)

Экзит-пол пока проходит без проблем

Национальный экзит-пол, который проводят фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, проходит без эксцессов. Об этом на брифинге сказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает корреспондент РБК-Украина.

"Пока что полет проходит нормально", - сказала она.

Бекешкина отметила, что у организаторов Национального экзит-пола есть очень большой опыт проведения подобных опросов с конца 1990-х.

Кроме того, она напомнила, что социологические центры владеют методологией, которая позволяет достаточно точно подсчитывать голоса.

Как писало РБК-Украина, консорциум из трех социологических центров (фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова) во время Национального экзит-пола на первом туре президентских выборов 31 марта опросит около 17 тысяч избирателей на 400 участках.

Напомним, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что проведение экзит-пола стоит примерно 200 тыс. долларов.

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