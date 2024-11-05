Рублені котлети з вершково-грибним соусом: рецепт смачнющої страви від Ектора з "МастерШеф"

Що потрібно для рублених котлет з курятини

Для того, щоб приготувати рублені котлети з соусом, треба такі продукти:

філе куряче - 1 шт.

печериці - 150 г

цибуля (червона) - 1 шт.

моцарела (тверда) - 100 г

яйце - 1 шт.

петрушка - декілька гілочок

вершки - 2 ст. л.

панірувальні сухарі - 1 ст. л.

сіль - до смаку

перець чорний - до смаку

Як готувати рублені котлети з курятини під соусом

Щоб приготувати рублені котлети, філе не перекручується на фарш, а подрібнюється ножем - рубається. Цибулю потрібно почистити і також подрібнити за допомогою ножа.

Петрушка додає рубленим котлетам легкого присмаку та майже невідчутного аромату. Її також потрібно порубати після миття.

В глибокій мисці змішайте м'ясо, цибулю, петрушку, додайте сіль та перець до смаку. В окремий посуд розбийте яйце, відділивши жовток від білка.

Жовток додається до м'яса, а білок не використовується. Також всипте до курятини панірувальні сухарі. Ретельно вимішаєте інгредієнти, а потім сформуйте пласкі круглі котлети за допомогою круглої форми.

Це можна робити одразу на застеленому пергаментом деці. Щоб котлети були менш жирні, їх краще запекти в духовці протягом 15-20 хвилин при 180 градусах.

Натріть сир на великій терці. Печериці потрібно промити, нарізати на скибки та обсмажити до золотистої скоринки. Після цього до грибів потрібно влити теплі вершки, додати спеції до свого смаку.

Грибний соус рівномірно викладіть на котлети та присипте тертим сиром. Після цього рублені котлети з курятини потрібно запікати ще протягом 10 хвилин скоринки на сирі.