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Рубленые котлеты со сливочно-грибным соусом: рецепт вкуснейшего блюда от Эктора из "МастерШеф"

Как готовить рубленые котлеты со сливочно-грибным соусом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Рубленые котлеты - несколько менее распространенное мясное блюдо, чем котлеты из фарша, но не менее вкусное. Особенно если к котлеткам приготовить сливочный соус с сыром и грибами.

О том, как готовить бревенчатые котлеты из курятины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.

Что нужно для бревенчатых котлет из курятины

Для того чтобы приготовить рубленые котлеты с соусом, нужно следующие продукты:

  • филе куриное - 1 шт.
  • шампиньоны - 150 г
  • лук (красный) - 1 шт.
  • моцарелла (твердая) - 100 г
  • яйцо - 1 шт.
  • петрушка - несколько веточек
  • сливки - 2 ст. л.
  • панировочные сухари - 1 ст. л.
  • соль - по вкусу
  • перец черный - по вкусу

Как готовить рубленые котлеты из курицы под соусом

Чтобы приготовить рубленые котлеты, филе не перекручивается в фарш, а измельчается ножом - рубится. Лук нужно почистить и измельчить с помощью ножа.

Петрушка добавляет рубленым котлетам легкого привкуса и почти неощутимого аромата. Ее также нужно изрубить после мытья.

В глубокой миске смешайте мясо, лук, петрушку, добавьте соль и перец по вкусу. В отдельную посуду разбейте яйцо, отделив желток от белка.

Желток добавляется в мясо, а белок не используется. Также всыпьте в курятину панировочные сухари. Тщательно вымешаете ингредиенты, а затем сформируйте плоские круглые котлеты с помощью круглой формы.

Это можно делать сразу на застеленном пергаментом противне. Чтобы котлеты были менее жирными, их лучше запечь в духовке в течение 15-20 минут при 180 градусах.

Натрите сыр на большой терке. Шампиньоны нужно промыть, нарезать на ломтики и обжарить до золотистой корочки. После этого в грибы нужно влить теплые сливки, добавить специи к своему вкусу.

Грибной соус равномерно выложите на котлеты и присыпьте тертым сыром. После этого рубленые котлеты из курятины нужно запекать еще в течение 10 минут корочки на сыре.

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