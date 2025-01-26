Розвіяно міф про яйця, у який вірили усі

Протягом багатьох років яйця викликали багато суперечок. Чи корисно щодня їсти яйця? А як щодо холестерину? Скільки яєць можна їсти в день? А може, варто обмежитися чотирма разами на тиждень?

Наразі розвіяно головний міф про цей продукт. Який саме, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Який головний міф про яйця?

Навколо яєць існує багато міфів. Кожні кілька років здорова кількість яєць, що з’їдаються за день або тиждень, змінювалася, і любителі яєць задавалися питанням, чи вплине це на рівень холестерину. І, нарешті, чи корисно їсти яйця?

Остаточна відповідь надійшла 19 грудня 2024 року. Тоді Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) оголосило, що яйця відповідають визначенню здорової їжі. З цим рішенням багаторічні суперечки про харчову цінність яєць можуть нарешті покласти край.

Заява щодо здоров’я була оновлена, щоб надати споживачам доступ до більш повної, точної та актуальної інформації про харчові властивості на етикетках харчових продуктів.

Відповідно до Управління з контролю за харчовими продуктами та ліками США (FDA), харчові продукти повинні відповідати певним критеріям, щоб використовувати заяву про "здорову" поживну речовину.

Не тільки яйця

FDA вперше за 30 років переосмислило те, що кваліфікується як "здорова" їжа.

Такі продукти, як білий хліб, сильно підсолоджені йогурти та дуже підсолоджені сухі сніданки, були вилучені зі списку, а багаті поживними речовинами продукти, такі як яйця та лосось, були включені.