Развеян миф о яйцах, в который верили все
На протяжении многих лет яйца вызывали много споров. Полезно ли ежедневно есть яйца? А как насчет холестерина? Сколько яиц можно есть в день? А может, стоит ограничиться четырьмя разами в неделю?
Сейчас развеян главный миф об этом продукте. Какой именно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Какой главный миф о яйцах?
Вокруг яиц существует много мифов. Каждые несколько лет здоровое количество яиц, съедаемых за день или неделю, менялось, и любители яиц задавались вопросом, повлияет ли это на уровень холестерина. И, наконец, полезно ли есть яйца?
Окончательный ответ поступил 19 декабря 2024 года. Тогда Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) объявило, что яйца соответствуют определению здоровой пищи. С этим решением многолетние споры о пищевой ценности яиц могут наконец положить конец.
Заявление о здоровье было обновлено, чтобы предоставить потребителям доступ к более полной, точной и актуальной информации о пищевых свойствах на этикетках пищевых продуктов.
Согласно Управлению по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США (FDA), пищевые продукты должны соответствовать определенным критериям, чтобы использовать заявление о "здоровом" питательном веществе.
Не только яйца
FDA впервые за 30 лет переосмыслило то, что квалифицируется как "здоровая" пища.
Такие продукты, как белый хлеб, сильно подслащенные йогурты и очень подслащенные сухие завтраки, были исключены из списка, а богатые питательными веществами продукты, такие как яйца и лосось, были включены.
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