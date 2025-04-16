Розвінчано головний міф про пальмову олію, в якій вірять усі

Чи некорисна пальмова олія?

Більшість негативних відгуків стосуються рафінованої пальмової олії, яка широко використовується у харчовій промисловості через свою дешевизну та універсальність. Процес рафінації, який включає високі температури, може призводити до утворення шкідливих сполук, зокрема гліцидилових ефірів та трансжирів, які дійсно становлять загрозу для здоров'я серця, судин та можуть мати канцерогенний вплив.

Кардинально іншою є ситуація з сирою, нерафінованою пальмовою олією. Цей продукт, який має насичений червонувато-оранжевий колір, є справжнім джерелом корисних речовин:

Вітамін Е (токотрієноли)

Сира пальмова олія містить високу концентрацію токотрієнолів – потужної форми вітаміну Е, яка є сильним антиоксидантом. Дослідження показують, що токотрієноли можуть мати захисну дію на серце, мозок, печінку, нирки та інші органи.

Каротиноїди (провітамін А)

Яскравий колір сирої пальмової олії зумовлений високим вмістом каротиноїдів, зокрема бета-каротину, який в організмі перетворюється на вітамін А. Каротиноїди є потужними антиоксидантами та важливі для здоров'я очей, шкіри та імунної системи. Вміст каротину в пальмовій олії значно вищий, ніж у моркві чи помідорах.

Кофермент Q10 (убіхінон)

Ця вітаміноподібна речовина є важливим каталізатором енергетичного обміну в клітинах та має антиоксидантні властивості.

Фітостероли

Ці рослинні сполуки можуть допомагати знижувати рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) в крові.

Насичені та ненасичені жирні кислоти у збалансованому співвідношенні: Сира пальмова олія містить як насичені, так і мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти, що є важливим для збалансованого харчування.

За яких умов пальмова олія нешкідлива (і навіть корисна)?

Вживання сирої, нерафінованої олії

Саме в такому вигляді пальмова олія зберігає максимум своїх корисних властивостей та не містить шкідливих трансжирів і гліцидилових ефірів, які утворюються під час високотемпературної обробки.

Помірне споживання

Як і будь-який інший продукт з високим вмістом жирів, пальмову олію слід вживати в помірних кількостях у рамках збалансованого раціону.

Використання сертифікованої пальмової олії сталого виробництва: Обираючи продукти, що містять сертифіковану пальмову олію, вироблену екологічно відповідальним способом, ви не лише піклуєтеся про своє здоров'я, але й підтримуєте збереження навколишнього середовища та права місцевих громад.

У складі якісних продуктів з мінімальною обробкою: Якщо пальмова олія використовується у складі продуктів, які пройшли мінімальну термічну обробку, ризик утворення шкідливих сполук значно нижчий.

Яких продуктів з цією олією слід уникати

Вживання рафінованої пальмової олії

Саме цей вид олії, що є основним інгредієнтом багатьох промислових продуктів, несе основну загрозу через вміст трансжирів та гліцидилових ефірів.

Надмірне споживання продуктів з пальмовою олією

Навіть якщо використовується якісна пальмова олія, її надмірне вживання може призвести до збільшення калорійності раціону та дисбалансу жирів.

Продукти з невідомим походженням пальмової олії

Відсутність інформації про спосіб виробництва та сертифікацію може свідчити про низьку якість олії та потенційну наявність шкідливих речовин.