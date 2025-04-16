Развенчан главный миф о пальмовом масле, в который верят все

Пальмовое масло уже давно стало объектом споров среди диетологов и потребителей. Его обвиняют в негативном влиянии на сердечно-сосудистую систему, способствовании ожирению и даже канцерогенности.
Всегда ли этот тропический жир является врагом нашего здоровья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Большинство негативных отзывов касаются рафинированного пальмового масла, которое широко используется в пищевой промышленности из-за своей дешевизны и универсальности. Процесс рафинации, который включает высокие температуры, может приводить к образованию вредных соединений, в частности глицидиловых эфиров и трансжиров, которые действительно представляют угрозу для здоровья сердца, сосудов и могут иметь канцерогенное воздействие.
Кардинально иной является ситуация с сырым, нерафинированным пальмовым маслом. Этот продукт, который имеет насыщенный красновато-оранжевый цвет, является настоящим кладезем полезных веществ:
Витамин Е (токотриенолы)
Сырое пальмовое масло содержит высокую концентрацию токотриенолов - мощной формы витамина Е, которая является сильным антиоксидантом. Исследования показывают, что токотриенолы могут оказывать защитное действие на сердце, мозг, печень, почки и другие органы.
Каротиноиды (провитамин А)
Яркий цвет сырого пальмового масла обусловлен высоким содержанием каротиноидов, в частности бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Каротиноиды являются мощными антиоксидантами и важны для здоровья глаз, кожи и иммунной системы. Содержание каротина в пальмовом масле значительно выше, чем в моркови или помидорах.
Кофермент Q10 (убихинон)
Это витаминоподобное вещество является важным катализатором энергетического обмена в клетках и обладает антиоксидантными свойствами.
Фитостеролы
Эти растительные соединения могут помогать снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови.
Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты в сбалансированном соотношении: Сырое пальмовое масло содержит как насыщенные, так и мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, что является важным для сбалансированного питания.
Употребление сырого, нерафинированного масла
Именно в таком виде пальмовое масло сохраняет максимум своих полезных свойств и не содержит вредных трансжиров и глицидиловых эфиров, которые образуются при высокотемпературной обработке.
Умеренное потребление
Как и любой другой продукт с высоким содержанием жиров, пальмовое масло следует употреблять в умеренных количествах в рамках сбалансированного рациона.
Использование сертифицированного пальмового масла устойчивого производства: Выбирая продукты, содержащие сертифицированное пальмовое масло, произведенное экологически ответственным способом, вы не только заботитесь о своем здоровье, но и поддерживаете сохранение окружающей среды и права местных общин.
В составе качественных продуктов с минимальной обработкой: Если пальмовое масло используется в составе продуктов, которые прошли минимальную термическую обработку, риск образования вредных соединений значительно ниже.
Употребление рафинированного пальмового масла
Именно этот вид масла, являющийся основным ингредиентом многих промышленных продуктов, несет основную угрозу из-за содержания трансжиров и глицидиловых эфиров.
Чрезмерное потребление продуктов с пальмовым маслом
Даже если используется качественное пальмовое масло, его чрезмерное употребление может привести к увеличению калорийности рациона и дисбалансу жиров.
Продукты с неизвестным происхождением пальмового масла
Отсутствие информации о способе производства и сертификации может свидетельствовать о низком качестве масла и потенциальном наличии вредных веществ.
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В материале использованы следующие источники - PubMed, ВОЗ, Health.