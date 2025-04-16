Развенчан главный миф о пальмовом масле, в который верят все

Полезно ли пальмовое масло?

Большинство негативных отзывов касаются рафинированного пальмового масла, которое широко используется в пищевой промышленности из-за своей дешевизны и универсальности. Процесс рафинации, который включает высокие температуры, может приводить к образованию вредных соединений, в частности глицидиловых эфиров и трансжиров, которые действительно представляют угрозу для здоровья сердца, сосудов и могут иметь канцерогенное воздействие.

Кардинально иной является ситуация с сырым, нерафинированным пальмовым маслом. Этот продукт, который имеет насыщенный красновато-оранжевый цвет, является настоящим кладезем полезных веществ:

Витамин Е (токотриенолы)

Сырое пальмовое масло содержит высокую концентрацию токотриенолов - мощной формы витамина Е, которая является сильным антиоксидантом. Исследования показывают, что токотриенолы могут оказывать защитное действие на сердце, мозг, печень, почки и другие органы.

Каротиноиды (провитамин А)

Яркий цвет сырого пальмового масла обусловлен высоким содержанием каротиноидов, в частности бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Каротиноиды являются мощными антиоксидантами и важны для здоровья глаз, кожи и иммунной системы. Содержание каротина в пальмовом масле значительно выше, чем в моркови или помидорах.

Кофермент Q10 (убихинон)

Это витаминоподобное вещество является важным катализатором энергетического обмена в клетках и обладает антиоксидантными свойствами.

Фитостеролы

Эти растительные соединения могут помогать снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови.

Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты в сбалансированном соотношении: Сырое пальмовое масло содержит как насыщенные, так и мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, что является важным для сбалансированного питания.

При каких условиях пальмовое масло безвредно (и даже полезно)?

Употребление сырого, нерафинированного масла

Именно в таком виде пальмовое масло сохраняет максимум своих полезных свойств и не содержит вредных трансжиров и глицидиловых эфиров, которые образуются при высокотемпературной обработке.

Умеренное потребление

Как и любой другой продукт с высоким содержанием жиров, пальмовое масло следует употреблять в умеренных количествах в рамках сбалансированного рациона.

Использование сертифицированного пальмового масла устойчивого производства: Выбирая продукты, содержащие сертифицированное пальмовое масло, произведенное экологически ответственным способом, вы не только заботитесь о своем здоровье, но и поддерживаете сохранение окружающей среды и права местных общин.

В составе качественных продуктов с минимальной обработкой: Если пальмовое масло используется в составе продуктов, которые прошли минимальную термическую обработку, риск образования вредных соединений значительно ниже.

Каких продуктов с этим маслом следует избегать

Употребление рафинированного пальмового масла

Именно этот вид масла, являющийся основным ингредиентом многих промышленных продуктов, несет основную угрозу из-за содержания трансжиров и глицидиловых эфиров.

Чрезмерное потребление продуктов с пальмовым маслом

Даже если используется качественное пальмовое масло, его чрезмерное употребление может привести к увеличению калорийности рациона и дисбалансу жиров.

Продукты с неизвестным происхождением пальмового масла

Отсутствие информации о способе производства и сертификации может свидетельствовать о низком качестве масла и потенциальном наличии вредных веществ.