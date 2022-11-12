У Херсоні бабуся на колінах зустрічала свого онука-військового: неможливо дивитися без сліз

Збройні сили України мужньо звільнили Херсон у п'ятницю, 11 листопада. Цей день увійде в історію України як свідчення надзвичайної мужності та сили бійців ЗСУ. Усі місцеві жителі з радістю зустрічали українську армію.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним Штірліц на своєму YouTube-каналі опублікував щемливе відео, як бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон.

Російські окупанти знущались з українців. Місцеві жителі зі сльозами на очах раділи, що українські військові звільнили їх.

На відео видно, як літня жінка з криком падає на коліна, побачивши свого онука-бійця, а він біжить до неї.

"Бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон. Без коментарів... Історичні кадри", - написав під відео Анатолій Штефан.

Загалом у Херсонській області ЗСУ взяли під контроль 60 населених пунктів. Зараз там поліція розпочала стабілізаційні заходи.

Також українців на звільнених територіях закликають бути обережними та не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети.

Окрім того, у Херсоні працюють 10 груп вибухотехніків та різні підрозділи Сил оборони.