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У Херсоні бабуся на колінах зустрічала свого онука-військового: неможливо дивитися без сліз

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Херсон, Субота 12 листопада 2022 22:38
У Херсоні бабуся на колінах зустрічала свого онука-військового: неможливо дивитися без сліз Бабуся у Херсоні на колінах зустрічала онука (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України мужньо звільнили Херсон у п'ятницю, 11 листопада. Цей день увійде в історію України як свідчення надзвичайної мужності та сили бійців ЗСУ. Усі місцеві жителі з радістю зустрічали українську армію.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним Штірліц на своєму YouTube-каналі опублікував щемливе відео, як бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон.

Російські окупанти знущались з українців. Місцеві жителі зі сльозами на очах раділи, що українські військові звільнили їх.

На відео видно, як літня жінка з криком падає на коліна, побачивши свого онука-бійця, а він біжить до неї.

"Бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон. Без коментарів... Історичні кадри", - написав під відео Анатолій Штефан.

Загалом у Херсонській області ЗСУ взяли під контроль 60 населених пунктів. Зараз там поліція розпочала стабілізаційні заходи.

Також українців на звільнених територіях закликають бути обережними та не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети.

Окрім того, у Херсоні працюють 10 груп вибухотехніків та різні підрозділи Сил оборони.

Нещодавно ми показували нові фото позицій окупантів у Херсонській області. Там вони залишили гори сміття та техніки.

Також ми писали, як українські бренди відреагували на звільнення Херсону.

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Херсон ВСУ звільнення Херсону