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Растяжки в школах, минные ловушки и массовые захоронения: что сделали оккупанты в Херсонской области

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Херсонская область, Четверг 17 ноября 2022 17:56
Растяжки в школах, минные ловушки и массовые захоронения: что сделали оккупанты в Херсонской области Что сделали оккупанты в Херсонской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсонской области полицейские производят расчистку деоккупированных населенных пунктов. Правоохранители обследуют места обстрелов, обнаруживают тела убитых и замученных украинцев, обезвреживают оставленные захватчиками боеприпасы.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

По его словам, беспредел российских оккупантов на территории Херсонской области поражают даже опытных правоохранителей.

В частности, оккупанты оставили растяжки в школах, минные ловушки и разбитую технику.

"На деоккупированной Херсонщине криминалисты Киевщины осматривают штабы оккупантов, помогают документировать военные преступления захватчиков. Полицейские обнаруживают тела убитых и замученных граждан, повреждения домов, исследуют места обстрелов", - написал Небитов.

Также он отметил, что россияне массово заминировали учебные заведения региона.

"Откровенно поражает беспредел, устроенный захватчиками в учебных заведениях. В настоящее время взрывотехники обезвреживают оставленные оккупантами опасные боеприпасы", - говорится в сообщении.

Растяжки в школах, минные ловушки и массовые захоронения: что сделали оккупанты в Херсонской областиРастяжки в школах, минные ловушки и массовые захоронения: что сделали оккупанты в Херсонской областиРастяжки в школах, минные ловушки и массовые захоронения: что сделали оккупанты в Херсонской областиВ Херсонской области российские оккупанты оставили растяжки в школах (t.me/andrii_nebytov)

Ранее мы сообщали, что в Херсоне бабушка на коленях встречала своего внука-военного.

Также мы показывали новые фото позиций оккупантов в Херсонской области. Там они бросили горы мусора и техники.

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