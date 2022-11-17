Растяжки в школах, минные ловушки и массовые захоронения: что сделали оккупанты в Херсонской области

Что сделали оккупанты в Херсонской области (коллаж РБК-Украина)

В Херсонской области полицейские производят расчистку деоккупированных населенных пунктов. Правоохранители обследуют места обстрелов, обнаруживают тела убитых и замученных украинцев, обезвреживают оставленные захватчиками боеприпасы.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

По его словам, беспредел российских оккупантов на территории Херсонской области поражают даже опытных правоохранителей. В частности, оккупанты оставили растяжки в школах, минные ловушки и разбитую технику. "На деоккупированной Херсонщине криминалисты Киевщины осматривают штабы оккупантов, помогают документировать военные преступления захватчиков. Полицейские обнаруживают тела убитых и замученных граждан, повреждения домов, исследуют места обстрелов", - написал Небитов. Также он отметил, что россияне массово заминировали учебные заведения региона. "Откровенно поражает беспредел, устроенный захватчиками в учебных заведениях. В настоящее время взрывотехники обезвреживают оставленные оккупантами опасные боеприпасы", - говорится в сообщении. В Херсонской области российские оккупанты оставили растяжки в школах (t.me/andrii_nebytov)