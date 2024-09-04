Розцінки за єврокубки: скільки "Шахтар" та "Динамо" зароблять в основних турнірах ЛЧ та ЛЄ

Так, "Динамо", яке почало єврокубковий марафон ще у липні, тільки за вихід до групового етапу Ліги Європи заробило 4,31 млн євро. Також кияни отримають 4,29 млн євро за вихід до стадії плей-оф кваліфікації ЛЧ.

В майбутньому "Динамо" може розраховувати на 450 тис. євро за кожну перемогу у турнірі та на 150 тис. - за нічию.

"Зальцбург" не пустив "Динамо" у ЛЧ (фото: ФК "Динамо")

Це непогані кошти, але значно менші від тих, на які київський клуб міг би розраховувати, якби подолав австрійський "Зальцбург" та пробився до головного етапу ЛЧ. Тут кияни можуть з заздрістю дивитися на суми, які призначені для учасників найпрестижнішого євротурніру, зокрема й для донецького "Шахтаря".

Лише за вихід до основного етапу ЛЧ УЄФА гарантує 18,62 млн євро. "Динамо" цю суму втратило, "Шахтар" - отримає.

Далі - з кожною перемогою у ЛЧ рахунок донецького клубу поповнюватиметься на 2,1 млн євро, а з кожною нічиєю - на 700 тис. у тій ж валюті.

Якщо уявити, що "Шахтар" виграє усі свої 8 матчів, то за це він отримає 16,8 млн євро. Такий же здобуток "Динамо" у ЛЄ оцінять значно скромніше - у 3,6 млн.

Кожна перемога у ЛЧ принесе "Шахтарю" 2,1 млн євро (фото: УПЛ)

Окрім цього передбачені призові за конкретне місце у загальній таблиці турнірів.

У ЛЧ клуб, що посяде останнє, 36-те місце, гарантовано отримає 275 тис. євро. За кожне наступне місце в таблиці команда отримувати додатково ще 275 тис. Тобто, ціна другого місця - 550 тис., третього - 825 тис. і так далі. Таким чином, перша команда у таблиці гарантує собі 9,9 млн євро.

У Лізі Європи працює така ж формула, але мінімальна сума складає всього 75 тис. євро, тому за перше місце можна отримати максимум 2,7 млн.

Додатково гарантуються виплати за місця з 1-8 та 9-16. Вони складають 2 та 1 млн євро для Ліги чемпіонів, а також 600 та 300 тис. євро для Ліги Європи.

Ще є окремі статті доходів від телетрансляцій, рекламних контрактів тощо. Але вони наразі не вимірюються конкретними цифрами, тому про них варто буде поговорити після закінчення турнірів.