Расценки по еврокубкам: сколько "Шахтер" и "Динамо" заработают в основных турнирах ЛЧ и ЛЕ

Так, "Динамо", начавшее еврокубковый марафон еще в июле, только за выход в групповой этап Лиги Европы заработало 4,31 млн евро. Также киевляне получат 4,29 млн евро за выход в стадию плей-офф квалификации ЛЧ.

В будущем "Динамо" может рассчитывать на 450 тыс. евро за каждую победу в турнире и на 150 тыс. - за ничью.

"Зальцбург" не пустил "Динамо" в ЛЧ (фото: ФК "Динамо")

Это неплохие средства, но значительно меньше тех, на которые киевский клуб мог бы рассчитывать, если бы преодолел австрийский "Зальцбург" и пробился в главный этап ЛЧ. Здесь киевляне могут с завистью смотреть на суммы, предназначенные для участников самого престижного евротурнира, в том числе и для донецкого "Шахтера".

Только за выход в основной этап ЛЧ УЕФА гарантирует 18,62 млн евро. "Динамо" эту сумму потеряло, "Шахтер" - получит.

Далее - с каждой победой в ЛЧ счет донецкого клуба будет пополняться на 2,1 млн евро, а с каждой ничьей - на 700 тыс. в той же валюте.

Если представить, что "Шахтер" выиграет все свои 8 матчей, то за это он получит 16,8 млн. евро. Такое же достижение "Динамо" в ЛЕ оценят гораздо скромнее - в 3,6 млн.

Каждая победа в ЛЧ принесет "Шахтеру" 2,1 млн евро (фото: УПЛ)

Кроме того, предусмотрены призовые за конкретное место в общей таблице турниров.

В ЛЧ клуб, который займет последнее, 36-е место гарантированно получит 275 тыс. евро. За каждое следующее место в таблице команда получать дополнительно еще 275 тыс. То есть, цена второго места - 550 тыс., третьего - 825 тыс. и так далее. Таким образом, первая команда в таблице гарантирует себе 9,9 млн. евро.

В Лиге Европы работает такая же формула, но минимальная сумма составляет всего 75 тыс. евро, поэтому за первое место можно получить максимум 2,7 миллиона.

Дополнительно гарантируются выплаты по местам с 1-8 и 9-16. Они составляют 2 и 1 млн евро для Лиги чемпионов, а также 600 и 300 тыс. евро для Лиги Европы.

Еще есть отдельные статьи доходов от телетрансляций, рекламных контрактов и т.д. Но они пока не измеряются конкретными цифрами, поэтому о них стоит поговорить по окончании турниров.