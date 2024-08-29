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"Шахтар" отримав суперників у Лізі чемпіонів: результати жеребкування основної сітки

Монте-Карло, Четвер 29 серпня 2024 19:51
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"Шахтар" отримав суперників у Лізі чемпіонів: результати жеребкування основної сітки Фото: "Гірники" зіграють проти представників сімох країн (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" зустрінеться з мюнхенською "Баварією", дортмундською "Боруссією", "Аталантою" з Бергамо та ще п'ятьма колективами в основному раунді Ліги чемпіонів 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

У новому сезоні Ліга чемпіонів змінить формат. Замість групового етапу команди позмагаються в загальному "потоці", складеному за прикладом т. зв. швейцарської системи. "Гірники" та інші команди гарантовано зіграють по 8 матчів.

"Шахтар" гратиме домашні матчі в німецькому Гельзенкірхені. Там підопічні Маріно Пушіча приймуть "Баварію", "Аталанту", швейцарський "Янг Бойз" і французький "Брест". Натомість на виїзді "гірники" зустрінуться з "Боруссією", лондонським "Арсеналом", нідерландським ПСВ та італійською "Болоньєю".

Календар матчів основного раунду оголосять у суботу. Перший тур загального етапу зіграють 17-19 вересня.

Список суперників топ-9 команд Ліги чемпіонів 2024/25 (за клубним рейтингом):

"Манчестер Сіті": "Інтер", ПСЖ, "Брюгге", "Ювентус", "Фейєнорд", "Спортінг", "Спарта", "Слован"

"Інтер": "Манчестер Сіті", "Лейпциг", "Арсенал", "Байєр", "Црвена Звезда", "Янг Бойз", "Монако", "Спарта"

"Баварія": ПСЖ, "Барселона", "Бенфіка", "Шахтар", "Динамо" Загреб, "Фейєнорд", "Слован", "Астон Вілла"

РБ "Лейпциг": "Ліверпуль", "Інтер", "Ювентус", "Атлетіко", "Спортінг", "Селтік", "Астон Вілла", "Штурм"

"Боруссія" Д: "Барселона", "Реал", "Шахтар", "Брюгге", "Селтік", "Динамо" Загреб, "Штурм", "Болонья"

"Барселона": "Баварія", "Боруссія" Д, "Аталанта", "Бенфіка", "Янг Бойз", "Црвена Звезда", "Брест", "Монако"

"Реал": "Боруссія" Д, "Ліверпуль", "Мілан", "Аталанта", "Зальцбург", "Лілль", "Штутгарт", "Брест"

"Ліверпуль": "Реал", РБ "Лейпциг", "Байєр", "Мілан", "Лілль", ПСВ, "Болонья", "Жирона"

ПСЖ: "Манчестер Сіті", "Баварія", "Атлетіко", "Арсенал", ПСВ, "Зальцбург", "Жирона", "Штутгарт"

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також частину поєдинків платформа покаже у відкритому доступі на новоствореному телеканалі "MEGOGO Спорт". Він з'явився у цифровому мовленні T2.

До слова, раніше розібрали новий формат Ліги чемпіонів та інших єврокубків.

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