Як сіяти капусту у лютому, щоб отримати ранній і рясний урожай

Вирощування розсади капусти - відповідальний етап для отримання здорового та рясного врожаю. Щоб бути впевненим у майбутньому врожаї, краще самостійно вирощувати розсаду з перевіреного насіння.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильний вибір сорту, ґрунту та догляд допоможуть виростити міцні, здорові рослини.
Ранні сорти білокачанної капусти висівають у першій половині лютого. Цвітну капусту - з другої половини лютого, а броколі - на початку березня.
Посів проводять у підготовлений ґрунт на глибину 0,5-1 см. Занадто глибоке загортання може ускладнити проростання. Місткості накривають плівкою або склом до появи сходів. Далі сіянці потребують правильного догляду - регулярного поливу, достатнього освітлення та загартування перед висадкою у відкритий ґрунт.
Якісний ґрунт - запорука здорової розсади. Можна використовувати готовий субстрат або приготувати його самостійно:
Також до ґрунту додають перліт для покращення аерації. Важливо стежити за рівнем вологості, щоб уникнути пересихання кореневої системи.
Для розсади підходять різні види контейнерів:
Кожен варіант має свої переваги, тому вибір залежить від кількості розсади та умов вирощування.
Білокачанна капуста - найпопулярніший вид, який вирощують у відкритому ґрунті та теплицях. Для раннього врожаю варто обирати такі сорти та гібриди:
Ранні сорти дозволяють отримати врожай уже в перші літні місяці та насолоджуватися свіжими овочами.
Цвітна капуста цінується за ніжний смак та високу поживну цінність. Ранні гібриди для розсади:
Гібриди стійкі до температурних коливань і добре захищені листям від сонця. Цвітну капусту вирощують як у відкритому ґрунті, так і в теплицях.
Броколі багата на вітаміни, калій і фолієву кислоту, що робить її незамінною у раціоні. Для раннього врожаю варто обрати:
Розсаду броколі можна вирощувати вдома або висівати насіння безпосередньо у ґрунт.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Moysad.com.ua, Real Simple, DIY Joy.