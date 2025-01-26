8 найкращих домашніх добрив для розсади, які прискорять її зростання

Підживлення розсади є важливим етапом у вирощуванні здорових та міцних рослин. Багато садівників віддають перевагу домашнім добривам, оскільки вони безпечні, доступні та екологічні.

Бананова шкірка

Бананова шкірка є чудовим природним джерелом калію, який сприяє зміцненню кореневої системи розсади. Для приготування добрива шкірки потрібно подрібнити та залити водою, залишивши на 2-3 дні для настоювання. Після цього настій можна використовувати для поливу рослин. Таке підгодування допомагає розсаді бути стійкішою до хвороб та стимулює її ріст.

Яєчна шкаралупа

Подрібнена яєчна шкаралупа насичує ґрунт кальцієм, який потрібен для формування міцного стебла. Щоб приготувати настій, шкаралупу слід залити водою та залишити на кілька днів. Отриманий розчин застосовують для поливу розсади. Крім того, шкаралупу можна перемолоти в порошок і додати безпосередньо до ґрунту.

Зола

Деревна зола містить безліч корисних елементів, таких як калій, кальцій та фосфор. Її можна використовувати як у сухому вигляді, так і в розчинах для поливу. Для приготування настою одну столову ложку золи розчиняють у літрі води та залишають на добу. Регулярне застосування золи забезпечить розсаду всім необхідним для активного росту.

Картопляна вода

Вода, що залишилася після варіння картоплі, містить крохмаль, який допомагає розсаді отримувати енергію для росту. Її слід охолодити та використовувати для поливу без додаткових домішок. Важливо, щоб у воді не було солі. Таке добриво ідеально підходить для молодих рослин, які тільки набирають силу. Для гарного росту розсада потребує добрив (фото: Freepik.com)

Дріжджовий настій

Дріжджі є природним стимулятором росту, оскільки вони містять багато корисних мікроелементів. Для приготування настою 10 грамів сухих дріжджів розводять у літрі теплої води та додають ложку цукру. Настій залишають на кілька годин, після чого розбавляють водою у пропорції 1:5. Регулярне використання такого добрива сприяє активному розвитку кореневої системи.

Цибулинний настій

Цибулиння містить корисні речовини, які зміцнюють імунітет розсади та захищають її від шкідників. Для приготування настою 50 грамів лушпиння заливають літром гарячої води та настоюють протягом доби. Після проціджування розчин використовують для обприскування та поливу. Це не лише підживлює, а й знижує ризик захворювань у рослин.

Кавова гуща

Кавова гуща покращує структуру ґрунту, роблячи його пухким і повітропроникним. Її можна додавати безпосередньо до ґрунту або використовувати як мульчу. Крім того, кавова гуща є джерелом азоту, який сприяє росту зеленої маси. Це добриво підходить для багатьох видів розсади, зокрема томатів і перцю.

Настій трав

Для приготування настою трав можна використовувати кропиву, ромашку чи подорожник. Подрібнені трави заливають водою та настоюють протягом тижня, поки розчин не набуде темного кольору. Отриманий настій розбавляють водою у пропорції 1:10 та поливають ним розсаду. Таке добриво не лише підживлює рослини, а й зміцнює їхній імунітет.