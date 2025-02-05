Как сеять капусту в феврале, чтобы получить ранний и обильный урожай

Выращивание рассады капусты - ответственный этап для получения здорового и обильного урожая. Чтобы быть уверенным в будущем урожае, лучше самостоятельно выращивать рассаду из проверенных семян.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильный выбор сорта, почвы и уход помогут вырастить крепкие, здоровые растения.
Ранние сорта белокочанной капусты высевают в первой половине февраля. Цветную капусту - со второй половины февраля, а брокколи - в начале марта.
Посев проводят в подготовленную почву на глубину 0,5-1 см. Слишком глубокая заделка может затруднить прорастание. Емкости накрывают пленкой или стеклом до появления всходов. Далее сеянцы нуждаются в правильном уходе - регулярном поливе, достаточном освещении и закалке перед высадкой в открытый грунт.
Качественный грунт - залог здоровой рассады. Можно использовать готовый субстрат или приготовить его самостоятельно:
Также в почву добавляют перлит для улучшения аэрации. Важно следить за уровнем влажности, чтобы избежать пересыхания корневой системы.
Для рассады подходят разные виды контейнеров:
Каждый вариант имеет свои преимущества, поэтому выбор зависит от количества рассады и условий выращивания.
Белокочанная капуста - самый популярный вид, который выращивают в открытом грунте и теплицах. Для раннего урожая стоит выбирать такие сорта и гибриды:
Ранние сорта позволяют получить урожай уже в первые летние месяцы и наслаждаться свежими овощами.
Цветная капуста ценится за нежный вкус и высокую питательную ценность. Ранние гибриды для рассады:
Гибриды устойчивы к температурным колебаниям и хорошо защищены листьями от солнца. Цветную капусту выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах.
Брокколи богата витаминами, калием и фолиевой кислотой, что делает ее незаменимой в рационе. Для раннего урожая стоит выбрать:
Рассаду брокколи можно выращивать дома или высевать семена непосредственно в грунт.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Moysad.com.ua, Real Simple, DIY Joy.