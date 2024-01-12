Розробники припиняють підтримку Minecraft Legends. Що сталося і хто зможе грати далі

Найважливіше про Minecraft Legends

Minecraft Legends - бойова стратегічна відеогра в реальному часі розроблена Mojang Studios і Blackbird Interactive.

Вона вийшла 18 квітня 2023 року й доступна на платформах: Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S та Xbox Cloud Gaming.

Події гри розгортаються у світі Minecraft, який атакував підступний ворог. Задачею гравців стало об'єднання місцевих племен задля відбиття нападу й перемоги.

На початку поточного року гра отримала масштабне оновлення, в межах якого навіть були створені нові персонажі.

Водночас рейтинг гри після цього суттєво знизився. Геймери критикували реалізацію гри, слабкий штучний інтелект і часом виснажливий геймплей.

Що вирішили розробники

За словами розробників, з моменту запуску цього продукту студії Mojang і Blackbird Interactive наполегливо працювали над тим, щоб покращити гру й додати у Minecraft Legends нові функції.

"З Minecraft Legends ми застосували абсолютно новий підхід до ігрового процесу. Настільки, що нам довелося придумати для нього новий жанр (свого роду): стратегію дії", - наголошується в офіційному повідомленні Minecraft.

Уточнюється, що компанії завжди "прислухались до відгуків спільноти", тому й вносили зміни та змінювали налаштування - щоб зробити гру ще кращою.

"Тепер ми плануємо зробити крок назад від розробки. Попри те, що ми не будемо випускати нового контенту й оновлень для Minecraft Legends, веселощі на цьому не закінчуються", - зазначається на сайті.

Видаляти гру наразі не планують (скріншот: youtube.com/Minecraft)

Чи можна буде грати в Minecraft Legends далі

Виходячи з повідомлення розробників, фанати Minecraft Legends зможуть й надалі "продовжувати боротьбу" та грати в улюблену гру.

"Вже існуючі завдання Lost Legends залишаться доступними безкоштовно... Звісно, ми продовжуватимемо пропонувати технічну підтримку гравцям і не видалятимемо з гри жодних функціональних можливостей", - наголосили на порталі.

Уточнюється, що залишаться і кооперативний режим гри, і PvP-битви.

"Тож ви можете продовжувати грати незалежно від того, чи віддасте перевагу самостійній боротьбі зі свинями, чи битвам разом із друзями (або ж проти них)... Дякуємо, що продовжили цей героїчний шлях і допомогли нам зробити гру Minecraft Legends такою, якою вона є сьогодні", - підсумували розробники.

Грати далі без оновлень - цілком реально (скріншот: youtube.com/Minecraft)