Разработчики прекращают поддержку Minecraft Legends. Что произошло и кто сможет играть дальше

Самое важное о Minecraft Legends

Minecraft Legends - боевая стратегическая видеоигра в реальном времени разработанная Mojang Studios и Blackbird Interactive.

Она вышла 18 апреля 2023 года и доступна на платформах: Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Xbox Cloud Gaming.

События игры разворачиваются в мире Minecraft, который атаковал коварный враг. Задачей игроков стало объединение местных племен для отражения нападения и победы.

В начале текущего года игра получила масштабное обновление, в рамках которого даже были созданы новые персонажи.

В то же время, рейтинг игры после этого существенно снизился. Геймеры критиковали реализацию игры, слабый искусственный интеллект и подчас изнурительный геймплей.

Что решили разработчики

По словам разработчиков, с момента запуска этого продукта студии Mojang и Blackbird Interactive упорно работали над тем, чтобы улучшить игру и добавить в Minecraft Legends новые функции.

"С Minecraft Legends мы применили совершенно новый подход к игровому процессу. Настолько, что нам пришлось придумать для него новый жанр (своего рода): стратегию действия", - отмечается в официальном сообщении Minecraft.

Уточняется, что компании всегда "прислушивались к отзывам сообщества", поэтому и вносили изменения и меняли настройки - чтобы сделать игру еще лучше.

"Теперь мы планируем сделать шаг назад от разработки. Несмотря на то, что мы не будем выпускать нового контента и обновлений для Minecraft Legends, веселье на этом не заканчивается", - отмечается на сайте.

Удалять игру пока не планируют (скриншот: youtube.com/Minecraft)

Можно ли будет играть в Minecraft Legends дальше

Исходя из сообщения разработчиков, фанаты Minecraft Legends смогут и дальше "продолжать борьбу" и играть в любимую игру.

"Уже существующие задачи Lost Legends останутся доступными бесплатно... Конечно, мы продолжим предлагать техническую поддержку игрокам и не будем удалять из игры никаких функциональных возможностей", - подчеркнули на портале.

Уточняется, что останутся и кооперативный режим игры, и PvP-битвы.

"Так что вы можете продолжать играть независимо от того, предпочтете ли вы самостоятельную борьбу со свиньями или битвы вместе с друзьями (или против них)... Спасибо, что продолжили этот героический путь и помогли нам сделать игру Minecraft Legends такой, какой она есть сегодня", - подытожили разработчики.

Играть дальше без обновлений - вполне реально (скриншот: youtube.com/Minecraft)