Що відбувається, якщо пасажир помирає в літаку: правда без цензури

Коли трапляється неймовірне

Смерть на борту літака - рідкісна, але можлива подія, до якої авіакомпанії готуються заздалегідь. Найскладніші ситуації виникають на далеких маршрутах, де немає можливості оперативно приземлитися. Такі випадки залишаються вкрай поодинокими, але кожен із них - це тест для усієї команди.

Пасажири, які стають свідками події, можуть переживати сильний стрес. Саме тому емоційна витримка екіпажу є такою ж важливою, як і чіткість дій. Усі дії на борту мають бути максимально обережними та людяними.

Що робить екіпаж

Після повідомлення про погіршення стану пасажира екіпаж насамперед намагається надати першу допомогу. Якщо серед пасажирів є медик, його просять допомогти. У разі потреби зв’язуються з лікарями на землі через спеціальні канали.

Якщо всі зусилля не дають результату, бортпровідники можуть припинити реанімацію, хоч офіційно констатувати смерть має право лише лікар. При цьому екіпаж має дотримуватися строгого протоколу та діяти з повагою до особи, незалежно від обставин.

У багатьох авіакомпаніях на борту є дефібрилятори, кисневі маски й аптечки. Навчання екіпажу включає й підготовку до таких надзвичайних ситуацій.

Іноді політ у літаку стає занадто важким випробуванням для слабких здоров'ям людей (фото: Freepik.com)

Куди подіти тіло на борту

Після зупинки реанімації постає непросте питання - що робити з тілом? Якщо є вільні місця, його переносять до малолюдного ряду або ізольованого відсіку. Якщо такої можливості немає, людину залишають у її кріслі, пристібають паском безпеки і накривають ковдрою.

Пасажирів поруч зазвичай пересаджують. Екіпаж використовує одноразові рукавички та захисні засоби для дотримання гігієни. У деяких літаках передбачені спеціальні мішки та ізоляційні матеріали. Важливо не лише правильно зреагувати, а й зберегти людську гідність навіть у таких обставинах.

Що відбувається після приземлення

По прибутті літак зустрічають відповідні служби - медики, поліція, іноді консульські представники. Якщо смерть настала під час польоту, тіло не залишає борт до приходу офіційних осіб.

Інших пасажирів зазвичай випускають першими, а супутникам померлого дають час і простір для прощання. Після події авіакомпанія може запропонувати психологічну підтримку як родичам, так і членам екіпажу.

Усі дії документуються, а екіпаж здає звіт. Для працівників це - не просто частина інструкції, а справжнє випробування емоційної витривалості.