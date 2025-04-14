Це питання мучить усіх пасажирів: чому в літаках так холодно

Авіаподорожі давно стали звичним, але одне з найпоширеніших зауважень пасажирів - холод у салоні літака. І це не випадковість: температура на борту регулюється спеціально з певних причин.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Huffpost пояснює, хто керує температурою на борту і чому вона така низька.

Чому у літаку низька температура

Коли літак стоїть біля термінала, охолодження салону здійснюється зовнішніми кондиціонерами - ті самі великі жовті труби, що підключаються до фюзеляжу. Також на борту є допоміжна силова установка - невеликий двигун у хвості літака, який охолоджує салон до зльоту.

У повітрі охолодження вже забезпечується основними двигунами, і температура контролюється пілотами. Стюарди можуть трохи змінювати її в салоні, але для серйозніших змін звертаються до кабіни пілотів.

Незважаючи на внутрішні політики авіакомпаній, офіційних норм щодо температури салону поки що не існує. Хоча ще у 2018 році було подано петицію про встановлення стандартів, рішення досі не прийняте. Тож наразі все залежить від типу літака, маршруту та рішення екіпажу.

Навіщо салон охолоджують спеціально

Температура на борту поділена на зони, і кожна з них має окремі датчики. Якщо такий датчик опиниться біля джерела тепла, система може подумати, що в салоні жарко - і додасть холоду. А поза літаком температура може сягати мінус 50 градусів за Цельсієм, тож літак буквально ізолює вас від крижаної атмосфери. Найхолодніше буває біля дверей, де ізоляція гірша.

Але є й практичне пояснення: тепло й тиск у салоні можуть спричинити запаморочення чи навіть втрату свідомості. На великих літаках із сотнями пасажирів екіпаж уважно стежить, аби температура не перевищувала певного рівня. Надмірне тепло в поєднанні з сухим повітрям тільки підвищує ризики для здоров’я.

Зазвичай у літаках доволі холодно (фото: Pexels.com)

Холод - це стратегія комфорту, а не випадковість

Окрім фізіології, є ще одна причина підтримувати прохолоду - запахи. У теплому салоні будь-які аромати - від бутербродів до взуття сусідів - стають інтенсивнішими. Вища температура активізує молекули запаху, і це може зіпсувати весь політ. Холодна атмосфера також зменшує зневоднення, яке і без того посилюється в сухому повітрі на борту.

Тому екіпаж одягає теплі светри не просто так - це частина уніформи, підготовлена для польотів у прохолодних умовах. Пасажирам теж варто мати при собі легкий светр, шкарпетки й пляшку води. І головне - вдягайтеся не для пляжу, а для літака: найпоширеніша помилка - орієнтуватися на погоду в пункті призначення.