Розпочніть осінь з цих романтичних історій. Фільми про кохання для ваших затишних вечорів

"Щоденник Бріджит Джонс"

У центрі історії - самотня закомплексована дівчина, яка понад усе хоче змінити своє життя. Вона працює у видавництві, але не має особливих успіхів у роботі.

Зустрівши своє 30-річчя, героїня розуміє, що так і не познайомилася з чоловіком своєї мрії. А на тлі особистих невдач також з'являється ще питання зайвої ваги, зловживання сигаретами та алкоголем.

Щоб хоч якось почати контролювати своє життя, Джонс починає вести щоденник. Вона хоче записувати не лише свої тривожні думки, але і результати на шляху до вдосконалення.

"Ванільне небо"

У центрі історії - герой на ім'я Девід, який має все, чого тільки може забажати. Він також дружить зі співачкою на ім'я Джулія.

Під час святкування свого день народження чоловік знайомиться із подругою товариша, до якої у нього виникають почуття. Проте цю історію ускладнює автомобільна аварія, після якої у чоловіка залишилися сильні шрами на обличчі.

А тому йому доведеться розібратися не лише з власними почуттями, а й дізнатися, яким насправді є його життя.

"Вічний День святого Валентина"

Фільм розповідає про Кетрін та Бредлі, між якими зав'язується віртуальний роман. Дівчина багато разів собі уявляла їхню зустріч, проте попереду її чекають неочікувані відкриття: вона дізнається, що чоловік ненавидить собак; також він демонструє свій егоїзм, пішовши з ресторану та залишивши її саму.

Згодом, після цього невдалого побачення, за збігом обставин трапляється так, що Кетрін наступного ранку прокидається та розуміє, що опинилася у вчорашньому дні.

"Один день"

Емма та Декстер випадково знайомляться та стають добрими друзями. Спершу між ними спалахує іскра, але обидва вирішують, що не хочуть романтичних стосунків, а тому будуть дружити.

Вони підтримують спілкування протягом років, навіть тоді, коли обзаводяться стосунками та дітьми. Чи вдасться героям зізнатися у власних почуттях та зрозуміти, що вони хочуть бути разом?

"Найкраще в мені"

Ця стрічка присвячена щирій та самовідданій любові. Вона розповідає про пару, які переживають сильні взаємні почуття і вірять, що будуть разом до кінця своїх днів. Але життя складається дещо інакше і доля розлучає Аманду і Доусона на роки.

Їхня зустріч відбувається лише через 21 рік. Що зрозуміють герої, коли знову побачаться, та чи не попрощаються із власними почуттями, які виникли багато років тому?