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Начните осень с этих романтических историй. Фильмы о любви для ваших уютных вечеров

Какие фильмы о любви посмотреть сегодня (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

За окном - сентябрь, а это значит, что настала пора приятных и уютных вечеров. Разнообразить их можно выбором интересного кино, и если вы ищете фильмы с легким романтическим настроением, то у нас есть для вас несколько идей в запасе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие ленты о любви идеально подойдут для вашего уютного вечернего отдыха.

"Дневник Бриджит Джонс"

В центре истории - одинокая закомплексованная девушка, которая больше всего хочет изменить свою жизнь. Она работает в издательстве, но не имеет особых успехов в работе.

Встретив свое 30-летие, героиня понимает, что так и не познакомилась с мужчиной своей мечты. А на фоне личных неудач появляется еще вопрос лишнего веса, злоупотребление сигаретами и алкоголем.

Чтобы хоть как-то начать контролировать свою жизнь, Джонс начинает вести дневник. Она хочет записывать не только свои тревожные мысли, но и результаты на пути к совершенствованию. 

 

"Ванильное небо"

В центре истории - герой по имени Дэвид, имеющий все, чего только может пожелать. Он также дружит с певицей по имени Джулия.

Во время празднования дня рождения мужчина знакомится с подругой товарища, к которой у него возникают чувства. Однако эту историю усложняет автомобильная авария, после которой у мужчины остались сильные шрамы на лице.

Поэтому ему придется разобраться не только с собственными чувствами, но и узнать, какой на самом деле является его жизнь.

 

"Вечный День святого Валентина"

Фильм рассказывает о Кэтрин и Брэдли, между которыми завязывается виртуальный роман. Девушка многократно представляла себе их встречу, однако впереди ее ждут неожиданные открытия: она узнает, что мужчина ненавидит собак; также он демонстрирует свой эгоизм, уйдя из ресторана и оставив ее одну.

Впоследствии, после этого неудачного свидания, по стечению обстоятельств случается так, что Кэтрин на следующее утро просыпается и понимает, что оказалась во вчерашнем дне.

 

"Один день"

Эмма и Декстер случайно знакомятся и становятся хорошими друзьями. Сначала между ними загорается искра, но оба решают, что не хотят романтических отношений, а потому будут дружить.

Они поддерживают общение на протяжении многих лет, даже когда обзаводятся отношениями и детьми. Удастся героям признаться в собственных чувствах и понять, что они хотят быть вместе?

 

"Лучшее во мне"

Эта лента посвящена искренней и самоотверженной любви. Она рассказывает о парах, которые испытывают сильные взаимные чувства и верят, что будут вместе до конца своих дней. Но жизнь складывается несколько иначе и судьба разводит Аманду и Доусон на годы.

Их встреча проходит только спустя 21 год. Что поймут герои, когда снова увидятся, и не простятся ли с собственными чувствами, которые возникли много лет назад?

 

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