Сюжети - топ! Культові фільми про обмін тілами, які варті вашої уваги

Стрічки, про які йтиметься далі, вразять вас небанальними сюжетами та яскравими персонажами.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про захопливі фільми, які присвячені темі обміну тілами. В яких несподіваних ситуаціях опиняться головні герої та чи вдасться їм із них виплутатись?

"Родинний обмін"

Фільм розповідає про героїню на ім'я Дженніфер, яка займається створенням цікавих архітектурних проєктів. Обранець жінки повністю підтримує її у всіх починаннях, та задля цього навіть жертвує розвитком власної кар'єри та діяльністю у музичному гурті.

Пара виховує трьох дітей: Сісі Уятта та Майлза. Між ними усіма час від часу відбуваються суперечки та несподівані ситуації, але справжній сюрприз настає тоді, коли родина прокидається одного ранку і розуміє, що помінялася тілами, а отже - і ролями.

Тепер їм усім доведеться докласти зусиль, аби розплутати непросту ситуацію.

"Ціпонька"

Історія присвячена дорослому чоловіку та дівчині-школярці на ім'я Джесіка, які містичним чином міняються тілами. Героїня вирушає на пошук свого колишнього тіла: під час цього їй вдається побачити себе збоку та зрозуміти, наскільки легковажною і нерозсудливою вона була.

На персонажів чекає багато відкриттів та несподіваних одкровень, перш ніж вони зрозуміють, для чого їм знадобився такий непростий досвід.

"Татові знову 17"

У центрі сюжету - Майк - красунчик і зірка шкільного баскетболу. Через плин років він працює менеджером у мізерній компанії та лише згадує свої веселі юні роки.

Проте одного разу якийсь чарівник, а за сумісництвом шкільний прибиральник, повертає Майка в його юність і дає йому змогу знову насолодитися солодкими 17. І тепер перед Майком відкриваються нові горизонти та питання, які він має вирішити.

"Із 13 в 30"

Історія розповідає про звичайного підлітка - Дженну Рінк, яка бажає стати частиною Six Chicks - групи школярок, якою керує Люсі.

Одного разу Дженна загадує перед сном бажання - стати старшою, щоб їй стало 30. Наступного ранку вона опиняється у незнайомій квартирі та розуміє, що її бажання таки здійснилося.

"Красуня на всю голову"

Рене завжди мріяла бути привабливою моделлю, як її колеги із компанії елітної косметики. І задля цього вона записується на заняття до тренажерного залу, щоб пересилити власну лінь та покращити свою фізичну форму.

Під час тренування дівчина падає з тренажера і сильно вдаряється головою. Після цього вона відчуває в собі кардинальні зміни і їй здається, ніби вона переселилася в нове тіло, хоча насправді її тіло залишається колишнім.