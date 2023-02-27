Розпочався Великодній піст: як його дотримуватись, щоб очиститись духовно і тілесно

Що можна і не можна їсти

У перший день посту, а також у Страсну П’ятницю діє суворий піст. Віряни у ці дні не їдять страв із м’яса, яєць і кисломолочних продуктів. Також під забороною усі субпродукти, в які можуть входити ці інгредієнти. Наприклад, молочний шоколад чи випічка на яйцях.

Ті, хто вирішив строго постувати протягом 40 днів, то відмовляються від згаданої їжі аж до Великодня. Більш полегшений варіант передбачає обмеження у цих продуктах лише по понеділках, середах та п'ятницях. А також у страсну суботу. У вівторок, четвер, суботу та неділю віряни можуть їсти усі види продуктів та страв.

Постувати заохочують християн віком від 14 до 60-років. Проте від нього звільняються хворі люди, вагітні та жінки, що годують грудьми, а також ті, хто перебуває у далекій подорожі.

Християнам варто самостійно оцінити, наскільки їхній організм здатен витримати таке обмеження у їжі. У випадку відчуття слабкості чи інших неприємних відчуття, слід припинити строгий піст.

Тим, хто все-таки обмежив себе у вживанні тваринної їжі, важливо компенсувати її білковою, аби режим не призвів до погіршення здоров'я. Цим людям треба їсти більше бобових, горіхів, риби, грибів та фруктів.

Як очиститись духовно

У Великодній піст віряни наслідують Ісуса Христа, який постував та молився протягом 40 днів у пустелі.

Обмеження в їжі - це не основна мета, дуже важливим є духовний аспект. У цей час варто аналізувати свою поведінку, щиро покаятись у помилках та намагатись більше їх не вчиняти.

"У пості кожній людині потрібно робити якийсь поступ та якісно змінитися. Бо піст - це не про відмову, а про навернення. Про те, що людина повинна стати кращою. Вона має зрозуміти свої помилки та спробувати їх якимось чином виправити", - розповів отець УГКЦ Василь Рудейко.

Церква закликає усіх дотримуватися Великого посту. Але кожен це повинен робити відповідно до своїх можливостей.

"Хтось відмовляється від певної їжі, а хтось - від поганих звичок: куріння чи алкоголю. Чітких приписів немає від чого людині треба відмовитися, адже кожен має визначитися сам", - додав священник.