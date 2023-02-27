Начался Великий пост: как его соблюдать, чтобы очиститься духовно и телесно

Что можно и нельзя есть

В первый день поста, а также в Страстную пятницу действует суровый пост. Верующие в эти дни не едят блюд из мяса, яиц и кисломолочных продуктов. Также под запретом все субпродукты, в которые могут входить эти ингредиенты. Например, молочный шоколад или выпечка на яйцах.

Решившие строго поститься в течение 40 дней, отказываются от упомянутой пищи вплоть до Пасхи. Более облегченный вариант предусматривает ограничение в этих продуктах только по понедельникам, средам и пятницам. А также в страстную субботу. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье верующие могут есть все виды продуктов и блюд.

Постить поощряют христиан в возрасте от 14 до 60 лет. Однако от него освобождаются больные, беременные и женщины, что кормят грудью, а также те, кто находится в дальнем путешествии.

Христианам следует самостоятельно оценить, насколько их организм способен выдержать такое ограничение в пище. В случаях ощущения слабости или других неприятных ощущений, следует прекратить строгий пост.

Тем, кто все-таки ограничил себя в употреблении животной пищи, важно компенсировать ее белковой, чтобы режим не привел к ухудшению здоровья. Этим людям нужно есть больше бобовых, орехов, рыбы, грибов и фруктов.

Как очиститься духовно

В пасхальный пост верующие подражают Иисусу Христу, который постился и молился в течение 40 дней в пустыне.

Ограничение в пище - это не основная цель, очень важен духовный аспект. В настоящее время следует анализировать свое поведение, искренне покаяться в ошибках и стараться больше их не совершать.

"В посту каждому человеку нужно делать какое-то продвижение и качественно измениться. Потому что пост - это не об отказе, а об обращении. О том, что человек должен стать лучше. Он должен понять свои ошибки и попытаться их каким-то образом исправить", - рассказал отец УГКЦ Василий Рудейко.

Церковь призывает всех соблюдать Великий пост. Но каждый это должен делать в соответствии со своими возможностями.

"Кто-то отказывается от определенной пищи, а кто-то - от плохих привычек: курение или алкоголя. Четких предписаний нет от чего человеку нужно отказаться, ведь каждый должен определиться сам", - добавил священник.