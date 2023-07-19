Начался прием заявлений на поступление в вузы. Как правильно подать документы
Как правильно подать документы (фото: Freepik)
19 июля начался прием заявлений на поступление в вузы для абитуриентов на основе 11-ти классов, диплома младшего бакалавра, младшего специалиста и профессионального младшего бакалавра. Документы можно подать до 31 июля.
О том, как правильно это сделать, пишет МОН в Facebook.
Как подать заявление онлайн
Следуйте этим указаниям:
- зарегистрируйтесь или войдите в уже созданный кабинет на сайте по этой ссылке
- заполните необходимые данные в электронном кабинете
- в модуле "Подача заявлений" найдите и выберите желаемое конкурсное предложение
- выберите источник финансирования
- установите приоритеты для заявлений на бюджет
- укажите, получали ли ранее выбранную степень
- определите, по результатам какого испытания поступаете (НМТ или ВНО)
- добавьте текст мотивационного письма
- проверьте, правильно ли все указали, и подтвердите подачу заявления
А чтобы вы были уверены в правильности действий, следуйте инструкциям в видео ниже.
На что нужно обратить внимание поступающим
Абитуриентам нужно учесть следующие моменты:
- после подачи первого заявления никакие данные в электронном кабинете изменить невозможно. Поэтому проверьте, все ли правильно, до начала формирования заявлений
- всего в вузы можно подать 20 заявлений, из них максимально 5 на бюджет, остальные - на контракт. Для заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 - это заявление, которое для вас самое желаемое для поступления
- в источниках финансирования можно выбрать бюджет и контракт (если не получите бюджетное место, то автоматически примете участие в конкурсе на контракт по тому же заявлению), или только контракт
- если у вас есть льгота, то сначала обратитесь в ближайшее учебное заведение с соответствующими документами для внесения информации в реестр. А при подаче заявлений проверьте, отображаются ли льготы
- отменить заявление на бюджет без потери приоритета можно только до того, как его рассмотрит вуз. После этого заявление отменить можно только с утратой приоритета
- день подачи заявления не влияет на конкурсный балл абитуриента или его место в рейтинге
Списки абитуриентов на бюджет обнародуют до 5 августа, а предоставление рекомендаций на контракт - с 9 августа.
Раньше мы писали о том, как правильно составить мотивационное письмо и подать в вузы.
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