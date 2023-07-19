Начался прием заявлений на поступление в вузы. Как правильно подать документы

19 июля начался прием заявлений на поступление в вузы для абитуриентов на основе 11-ти классов, диплома младшего бакалавра, младшего специалиста и профессионального младшего бакалавра. Документы можно подать до 31 июля.

О том, как правильно это сделать, пишет МОН в Facebook .

Как подать заявление онлайн

Следуйте этим указаниям:

зарегистрируйтесь или войдите в уже созданный кабинет на сайте по этой ссылке

заполните необходимые данные в электронном кабинете

в модуле "Подача заявлений" найдите и выберите желаемое конкурсное предложение

выберите источник финансирования

установите приоритеты для заявлений на бюджет

укажите, получали ли ранее выбранную степень

определите, по результатам какого испытания поступаете (НМТ или ВНО)

добавьте текст мотивационного письма

проверьте, правильно ли все указали, и подтвердите подачу заявления

А чтобы вы были уверены в правильности действий, следуйте инструкциям в видео ниже.

На что нужно обратить внимание поступающим

Абитуриентам нужно учесть следующие моменты:

после подачи первого заявления никакие данные в электронном кабинете изменить невозможно . Поэтому проверьте, все ли правильно, до начала формирования заявлений

. Поэтому проверьте, все ли правильно, до начала формирования заявлений всего в вузы можно подать 20 заявлений, из них максимально 5 на бюджет , остальные - на контракт. Для заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 - это заявление, которое для вас самое желаемое для поступления

, остальные - на контракт. Для заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 - это заявление, которое для вас самое желаемое для поступления в источниках финансирования можно выбрать бюджет и контракт (если не получите бюджетное место, то автоматически примете участие в конкурсе на контракт по тому же заявлению), или только контракт

если у вас есть льгота, то сначала обратитесь в ближайшее учебное заведение с соответствующими документами для внесения информации в реестр. А при подаче заявлений проверьте, отображаются ли льготы

отменить заявление на бюджет без потери приоритета можно только до того, как его рассмотрит вуз. После этого заявление отменить можно только с утратой приоритета

день подачи заявления не влияет на конкурсный балл абитуриента или его место в рейтинге

Списки абитуриентов на бюджет обнародуют до 5 августа, а предоставление рекомендаций на контракт - с 9 августа.