Розпізнати їх легко: 6 ознак, що поряд із вами маніпулятор

Люди вчаться маніпулювати іншими ще в ранньому дитинстві, коли правдою і неправдою добиваються від батьків бажаної цукерки чи іграшки. Ця навичка з роками вдосконалюється і дехто робить маніпуляцію єдиним способом у досягненні своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

Емоційний контроль

За словами експерта, маніпулятори зазвичай вправно використовують емоції і контролюють їх, щоб досягти своїх цілей.

Якщо емоційний маніпулятор у поганому гуморі, то про це дізнаються всі, хто опиниться з ним поруч. Він усіх поглине у свої негативні емоції, ще й змусить почуватися винними.

Уникають відповідальності

Якщо особа постійно уникає відповідальності за свої дії і вчинки, це може бути ознакою маніпуляції. Важливо на це звернути увагу.

Завжди у виграші

Маніпулятори завжди намагаються виглядати як переможці в будь-якій ситуації, навіть за рахунок інших.

Зміна історій

Маніпулятори часто змінюють версії подій або історій. Це може свідчити про не відвертість і намагання приховати правду.

Можуть говорити те, що вам хочеться від них почути, але робитимуть геть інше. Й це ще один спосіб змусити вас засумніватися у вашому сприйнятті реальності та підлаштовуватися під те, що зручно їм.

Інтенсивна харизма

Психолог каже, що такі люди можуть мати сильну харизму, але використовують її для маніпулювання оточуючими.

Вдають із себе жертву

В будь-якій ситуації вони "головні герої", які страждають і їх ображають.

Якщо ви образилися чи розсердилися, то винні ви і ваші невиправдані очікування. Якщо ображений чи сердитий маніпулятор, то це ви його образили чи розсердили.

Ірина Кулік радить звертати увагу на ці ознаки, але також бути обережними та користуватись власним судженням.