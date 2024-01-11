Психолог розповіла, як поводиться людина з пригніченою агресією: це поширений стан

Страх переслідує кожного українця через війну. Він та постійна внутрішня напруга цілком логічно породжують агресію. Щоб зрозуміти, що людина виявляє пригнічену агресію, досить уважно проаналізувати її поведінку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

Сором’язливість та стриманість

Такі люди часто стримують свої почуття та емоції, відчуваючи страх або сором висловити їх відкрито.

Пасивність у конфліктах

Замість прямого висловлення своїх потреб чи незгоди, люди з пригніченою агресією можуть використовувати пасивні методи, такі як ізоляція, мовчазний протест або непрямі натяки.

Непряма агресія

Люди можуть виявляти агресію через критику, зауваження або презирство. Вони намагаються не йти на конфлікт, але виразити своє незадоволення іншими шляхами.

Відсутність відкритого спілкування

Люди з таким станом можуть уникати обговорення конфліктних ситуацій або вираження своїх думок і почуттів, щоб уникнути конфлікту.

Внутрішні конфлікти

Психолог каже, що вони можуть відчувати внутрішній стрес або напругу через неможливість висловити свою агресію відкрито.

Важливо, що ці ознаки не завжди виражені у всіх людей з пригніченою агресією однаково. Іноді ці ознаки можуть бути менш помітними або вираженими іншими способами в залежності від особистості та ситуації.

Як допомогти людині, якщо вона поводиться агресивно

Варто розуміти, що агресія руйнує внутрішнє відчуття, а також впливає на стосунки з людьми навколо. Постійне почуття агресії може підірвати здоров’я навіть на фізичному рівні.

У випадку відкритої агресії треба дотримуватися кількох правил: